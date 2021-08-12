Гороскоп на тиждень, з 9 до 15 серпня 2021 для всіх знаків зодіаку

Докладний гороскоп на тиждень із 9 до 15 серпня 2021 року склала астролог Анастасія Коритцева.

Тиждень з 9 до 15 серпня – початок нового місячного періоду. Це означає, що він буде дуже активним. Тиждень підходить для різних починань. Однак варто розуміти, що братися потрібно лише за ті справи, які у вас давно продумані.

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10 серпня сходяться в опозиції Юпітер і Меркурій. Це означає, що ми можемо бути дещо розсіяними, мрійливими. Також у цей період люди можуть видавати бажане за дійсність. Можливі труднощі в тому, щоб довести свою точку зору. Тому уникайте суперечок, навіть якщо ви впевнені у результаті.

Один із найважливіших аспектів цього періоду – опозиція Венери і Нептуна, яка очікується на початку тижня.

Гороскоп для Овнів

На початку тижня ви можете грішити необ’єктивністю, тож будьте обережними із судженнями. У відносинах як з особистими, так і діловими партнерами вірогідні якісь непорозуміння, варто ще від початку з’ясувати всі деталі. До кінця тижня справи будуть складатися краще як на роботі, так і у відносинах з домашніми.

Гороскоп для Тельців

На початку тижня є ризик некоректно розподілити енергію. Багато уваги займатимуть справи, які не входять до списку ваших пріоритетів. Постарайтеся розставити акценти, ретельніше підійти до вибору, чим саме вам варто займатися. Можливо, знадобиться більше часу приділити дому. З четверга з’являється більше можливостей реалізувати свої творчі плани. Прекрасний час, щоб провести його з дітьми або на відпочинку.

Гороскоп для Близнюків

У цей час є сенс відставити убік робочі питання, проте якщо існує така можливість. Краще більше часу приділити дому і сім’ї, особливо з четверга. З понеділка до середи може надходити інформація, якій не варто довіряти на 100%. Це можуть бути обіцянки, пропозиції щодо угод або покупок, які малоймовірно, що відбудуться. На початку тижня ви можете зіткнутися із певним непорозумінням у стосунках із вашими партнерами. Варто все ретельно перевіряти або відкласти важливі угоди та переговори на кінець тижня.

Гороскоп для Раків

На початку тижня варто бути обережнішими із витратами, бо ви можете переоцінити свої ресурси. Також можливий певний обман, недомовленість або ваше особисте нерозуміння з боку близьких людей. Невдалий час і для оформлення документів. Ближче до кінця тижня ситуація вирівняється, і у вас вийде реалізувати те, що давно відкладали.

Гороскоп для Левів

На початку тижня (до середи) у стосунках з партнерами варто бути обережними, вибираючи слова, не потрібно кидатися обіцянками. Зате із четверга ситуація дещо поліпшиться, і з’являється ресурс для заробітку. Можливо, надійдуть якісь грошові пропозиції, за які варто взятися.

Гороскоп для Дів

Для вас найбільш вдалим буде період з четверга до неділі. До тих пір можливі певні труднощі в донесенні своєї думки до інших людей. Можливо, варто взяти час, щоб їх краще сформулювати. З четверга можете сміливо братися за проекти, які планували. Можете брати на себе багато справ, як ви це вмієте – все обов’язково вийде.

Гороскоп для Терезів

Для вас цей тиждень може виявитися знаковим, важливим, перехідним, коли потрібно підвести підсумки у взаєминах з людьми. Йдеться як про робочі стосунки, так і особисті. Це – не час для того, щоб активно продавлювати свої ідеї та думки. Зараз важливо зробити переоцінку. Також не варто довіряти всьому, що ви чуєте, потрібно перевіряти всю інформацію.

Гороскоп для Скорпіонів

Ви зараз на хвилі успіху в командній роботі. Особливо вдалим періодом для групової роботи буде кінець тижня. У стосунках з близькими і партнерами можлива якась плутанина, особливо у понеділок або вівторок. Однак це все можна вирішити – просто не поспішайте і не бійтеся ставити зайві запитання.

Гороскоп для Стрільців

З понеділка до середи складний період, якщо ви вчитеся або здаєте іспити. Також не найкращий час для того, щоб вразити інших людей. Проте тиждень загалом непоганий, якщо ви зробили правильні висновки з того, що відбувалося останні півтора місяці. Вже з четверга можете розраховувати на те, що ваші плани почнуть реалізовуватися. Однак для цього знадобляться ваші зусилля.

Гороскоп для Козерогів

Грошова тема супроводжує вас досі, щонайменше, до цієї середи. Йдеться про зірвані угоди, невдалі покупки. Однак головний акцент потроху зміщується. Із другої половини тижня поліпшується можливість для того, щоб впливати на оточення. Це хороший тиждень, щоб захистити свою репутацію, проявити себе, проводити рекламні кампанії.

Гороскоп для Водоліїв

Першу половину тижня ви ще досі можете з’ясовувати стосунки з партнерами. Це може бути пов’язано зі спільними фінансами. З другої половини тижня можна планувати якісь поїздки. Також ви можете розраховувати на поліпшення фінансового стану, планування і реалізацію великих покупок. Якщо ви залучені у великий конфлікт з партнерами, то загострення можливе на вихідних.

Гороскоп для Риб

Найбільш складними для вас будуть перші три дні, коли ви можете з’ясовувати стосунки з колегами, в парі. Питання у тому, хто і що повинен виконувати, у кого які обов’язки. Взагалі активізується партнерська тема. Ви можете відчути розчарування через те, що хтось не виконує обіцяне або не відповідає вашим очікуванням. Можна порадити переглянути свої очікування, зрозуміти, що саме ви хочете від партнера.

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