Магнітні бурі нерідко впливають на наше самопочуття, особливо на метеозалежних людей, а також осіб із груп ризику. Тривають вони зазвичай від кількох годин до декількох днів.

Магнітні бурі можуть впливати на людей похилого віку, дітей та вагітних жінок. Погане самопочуття може бути навіть у повністю здорової людини. Найпоширенішими симптомами є головний біль, підвищений тиск і втома.

Також вони викликають загострення старих хронічних хвороб.

Календар магнітних бур на 2021 рік, підготували Факти ICTV.

Чого не можна робити під час магнітних бур

засмагати в період активного сонця (12.00-16.00);

фізично або психологічно навантажувати організм;

вживати багато алкогольних напоїв та палити;

споживати важку та жирну їжу;

виснажувати організм дієтами;

недостатньо спати.

Календар магнітних бур на 2021 рік

Липень:

4-5 липня – астрологи прогнозують потужні магнітні бурі;

9-10 липня – незначні магнітні коливання;

12-13 липня – середня потужність магнітних потоків.

Серпень:

2-3 серпня – магнітна буря середньої потужності;

16-17 серпня – потужна буря;

18-20 серпня – буря середнього ступеня.

Вересень:

6 вересня – сильна магнітна буря;

26 вересня – потужна буря.

Жовтень:

1 жовтня – слабкі магнітні потоки;

29 жовтня – незначні магнітні коливання;

30 жовтня – слабка буря.

Листопад:

11 листопада – буря невеликої потужності;

15 листопада – слабка за силою буря;

18 листопада – середній за потужністю магнітний спалах.

Грудень:

12 грудня – сильна магнітна буря.

Магнітні бурі – це реакція магнітного поля Землі на сонячні спалахи. У ці дати варто контролювати тиск, більше відпочивати, отримувати терапію.

Не варто забувати про прогулянки на свіжому повітрі, повноцінне харчування та фізичну активність. Як впоратися з метеозалежністю – читайте на Фактах ICTV.