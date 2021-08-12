Міжнародний день молоді відзначається щорічно 12 серпня. 17 грудня 1999 року Генеральна Асамблея ООН установила свято за пропозицією Всесвітньої конференції міністрів у справах молоді.

У Міжнародний день молоді варто привітати тих, хто молодий не тільки тілом, а й духом. Молодь — це вікова група з межами від 14 до 27 років. Не забудьте привітати всіх тих знайомих і близьких, які потрапляють під ці вікові рамки.

Факти ICTV підготували ексклюзивні листівки з Днем молоді, які точно порадують друзів і знайомих навіть на відстані.

Свято покликане нагадати про роль молодих людей у ​​розвитку світу. Щорічно Міжнародний день молоді має окрему тему, яка повинна привернути увагу світу до актуальних проблем. Наприклад, святу у 2020 році приписували тему Залучення молоді до глобальних дій.

В кінці липня Президент Володимир Зеленський установив в Україні День молоді, який відзначатиметься щорічно 12 серпня, в Міжнародний день молоді. Раніше на території країни відзначали свій День молоді, який припадав на останню неділю червня.

Зміни були внесені з метою підтримки прагнення української молоді до інтеграції в європейське співтовариство.

Зміни наберуть чинності з 1 січня 2022 року.