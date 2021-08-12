Щорічно 12 серпня відзначають Міжнародний день молоді. Ініціатива святкування належить групі людей, яка у 1991 році зібралася у Відні на І сесії Світового молодіжного форуму системи ООН.

Факти ICTV підготували привітання з Міжнародним днем молоді в СМС.

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Вам юнацького запалу,

Оптимізму я бажаю,

Не старіти серцем чуйним,

Вас з Днем молоді вітаю.

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З Днем молоді мої вітання!

Екстриму, радості і драйву.

Енергії і позитиву,

Світитися щасливим сяйвом!

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Я в День молоді веселий,

Всіх вітаю друзі вас.

Хай для справ великих, чесних

Завжди буде у вас час!

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З Днем молоді сьогодні вітаєм

І радісно вам ми у цей день бажаєм

Міцного здоров’я, наснаги, кохання,

Збувалися щоб заповітні бажання!

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Хай у житті завжди щастить,

Несе хай радість — кожна мить,

Ідей цікавих,мрій казкових,

І днів веселих, і чудових!

Сьогодні День молоді існує, щоб помічати і враховувати голоси, дії та ініціативи молодих людей в політичному, економічному і соціальному житті і процесах.

Третій місяць літа багатий на свята, більш того, українці отримають додатковий вихідний на День Незалежності України.

Крім того, в календарі на серпень 2021 чимало й церковних свят. Так, 19 серпня – Преображення Господнє або Яблучний Спас, 28 серпня – Успіння Пресвятої Богородиці, а 29 серпня – Горіховий Спас.

Повний календар свят на серпень 2021 – дивіться на Фактах ICTV.