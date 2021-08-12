Щорічно 12 серпня відзначають Міжнародний день молоді. Ініціатива святкування належить групі людей, яка у 1991 році зібралася у Відні на І сесії Світового молодіжного форуму системи ООН.
Факти ICTV підготували привітання з Міжнародним днем молоді в СМС.
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Вам юнацького запалу,
Оптимізму я бажаю,
Не старіти серцем чуйним,
Вас з Днем молоді вітаю.
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З Днем молоді мої вітання!
Екстриму, радості і драйву.
Енергії і позитиву,
Світитися щасливим сяйвом!
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Я в День молоді веселий,
Всіх вітаю друзі вас.
Хай для справ великих, чесних
Завжди буде у вас час!
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З Днем молоді сьогодні вітаєм
І радісно вам ми у цей день бажаєм
Міцного здоров’я, наснаги, кохання,
Збувалися щоб заповітні бажання!
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Хай у житті завжди щастить,
Несе хай радість — кожна мить,
Ідей цікавих,мрій казкових,
І днів веселих, і чудових!
Сьогодні День молоді існує, щоб помічати і враховувати голоси, дії та ініціативи молодих людей в політичному, економічному і соціальному житті і процесах.
Третій місяць літа багатий на свята, більш того, українці отримають додатковий вихідний на День Незалежності України.
Крім того, в календарі на серпень 2021 чимало й церковних свят. Так, 19 серпня – Преображення Господнє або Яблучний Спас, 28 серпня – Успіння Пресвятої Богородиці, а 29 серпня – Горіховий Спас.
Повний календар свят на серпень 2021 – дивіться на Фактах ICTV.