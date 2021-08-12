Православний календар на серпень 2021 налічує чимало важливих свят. В останній місяць літа християни відзначатимуть день пророка Іллі, Преображення Господнє (Яблучний Спас) і Горіховий Спас.

Крім цього, 14 серпня розпочинається Успенський піст, який триватиме два тижні.

Ще одна важлива дата – 28 серпня. Цього дня православні святкуватимуть Успіння Пресвятої Богородиці.

Православний календар на серпень 2021 – список свят

1 серпня – набуття мощей преподобного Серафима, Саровського чудотворця

2 серпня – пророка Іллі

3 серпня – преподобних Симеона палестинського, Христа заради юродивого, та Іоанна, спостника його

4 серпня – преподобного Корнилія Переяславського

5 серпня – Почаївської ікони Божої Матері, мучеників Трохима, Феофіла і 13-ти мучеників

6 серпня – мучеників благовірних князів Бориса і Гліба

7 серпня – успіння праведної Анни, матері Пресвятої Богородиці

8 серпня – священномучеників Єрмолая, Єрміппа і Єрмократа

9 серпня – великомученика і Цілителя Пантелеймона, преподобного Германа Аляскинского

10 серпня – смоленської ікони Божої Матері

11 серпня – преподобномучеників Серафима (Богословського) і Феогноста (Пивоварова), ієромонахів

12 серпня – мученика Іоанна Воїна

13 серпня – предпразднство Знесення Чесних Древ Животворящого Хреста Господнього

14 серпня – початок Успенського посту, Медовий Спас або Маковія

15 серпня – перенесення мощей первомученика апостола від 70-ти Стефана

16 серпня – преподобного Антонія Римлянина, Новгородського Чудотворця

17 серпня – семи Отроків, іже в Ефесі

18 серпня – предпразднство Преображення Господнього

19 серпня – Преображення Господнє, Яблучний Спас

20 серпня – попразднство Преображення Господнього

21 серпня – перенесення мощей преподобних Зосими і Саватія Соловецьких

22 серпня – собор Соловецьких святих, апостола Матвія

23 серпня – священномученника Лаврентія

24 серпня – священномученика Євпла Катанського (Сицилійського), архідиякона

25 серпня – преподобномучеників Белогорських

26 серпня – віддання свята Преображення Господнього, преподобного Максима Сповідника

27 серпня – предпразднство Успіння Пресвятої Богородиці, пророка Міхея

28 серпня – Успіння Пресвятої Богородиці

29 серпня – попразднство Успіння Пресвятої Богородиці – Горіховий Спас

30 серпня – священномученика Мирона Кізичного

31 серпня – преподобного Іоанна Рильського, мучеників Флора і Лавра.