Православний календар на серпень 2021 налічує чимало важливих свят. В останній місяць літа християни відзначатимуть день пророка Іллі, Преображення Господнє (Яблучний Спас) і Горіховий Спас.
Крім цього, 14 серпня розпочинається Успенський піст, який триватиме два тижні.
Ще одна важлива дата – 28 серпня. Цього дня православні святкуватимуть Успіння Пресвятої Богородиці.
Православний календар на серпень 2021 – список свят
- 1 серпня – набуття мощей преподобного Серафима, Саровського чудотворця
- 2 серпня – пророка Іллі
- 3 серпня – преподобних Симеона палестинського, Христа заради юродивого, та Іоанна, спостника його
- 4 серпня – преподобного Корнилія Переяславського
- 5 серпня – Почаївської ікони Божої Матері, мучеників Трохима, Феофіла і 13-ти мучеників
- 6 серпня – мучеників благовірних князів Бориса і Гліба
- 7 серпня – успіння праведної Анни, матері Пресвятої Богородиці
- 8 серпня – священномучеників Єрмолая, Єрміппа і Єрмократа
- 9 серпня – великомученика і Цілителя Пантелеймона, преподобного Германа Аляскинского
- 10 серпня – смоленської ікони Божої Матері
- 11 серпня – преподобномучеників Серафима (Богословського) і Феогноста (Пивоварова), ієромонахів
- 12 серпня – мученика Іоанна Воїна
- 13 серпня – предпразднство Знесення Чесних Древ Животворящого Хреста Господнього
- 14 серпня – початок Успенського посту, Медовий Спас або Маковія
- 15 серпня – перенесення мощей первомученика апостола від 70-ти Стефана
- 16 серпня – преподобного Антонія Римлянина, Новгородського Чудотворця
- 17 серпня – семи Отроків, іже в Ефесі
- 18 серпня – предпразднство Преображення Господнього
- 19 серпня – Преображення Господнє, Яблучний Спас
- 20 серпня – попразднство Преображення Господнього
- 21 серпня – перенесення мощей преподобних Зосими і Саватія Соловецьких
- 22 серпня – собор Соловецьких святих, апостола Матвія
- 23 серпня – священномученника Лаврентія
- 24 серпня – священномученика Євпла Катанського (Сицилійського), архідиякона
- 25 серпня – преподобномучеників Белогорських
- 26 серпня – віддання свята Преображення Господнього, преподобного Максима Сповідника
- 27 серпня – предпразднство Успіння Пресвятої Богородиці, пророка Міхея
- 28 серпня – Успіння Пресвятої Богородиці
- 29 серпня – попразднство Успіння Пресвятої Богородиці – Горіховий Спас
- 30 серпня – священномученика Мирона Кізичного
- 31 серпня – преподобного Іоанна Рильського, мучеників Флора і Лавра.