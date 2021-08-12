Французький співак Поль Манандіз закохався в українку, а потім з рідного Парижа переїхав до Києва.

Тут він не лише взявся вивчати українську, а вже й встиг записати два музичні альбоми.

Поль Манандіз зізнався, що йому подобаються Київ та Львів, а на батьківщину повертатися поки не збирається.

В Україні він уже шість років. Сюди його привело кохання, приїхав познайомитись із батьками майбутньої дружини та лишився. І хоч з коханою розлучився, з Україною – ні.

Музику Поль пише у своїй київській квартирі, а у вільний час читає Кобзаря. Творчість Шевченка він знає краще за багатьох українців.

У столиці Поль вже встиг знайти багато друзів. Зокрема, і в армії, оскільки не перший рік допомагає фронту і сім’ям загиблих воїнів.

Військовим він навіть присвятив одну із пісень зі свого другого альбому.

– Не кожен українець знає і розуміє, яку жертовність поклали ці воїни за Україну. Є іноземці, яким не потрібно цього пояснювати. Є така фраза: “разом ми сила” – і це правда. Це люди і армія – разом за Україну, – каже Поль.

Увесь альбом під назвою Місія на небі Поль присвятив герою України, своєму другові, оперному співакові Василеві Сліпаку, який загинув на Донбасі.

За словами француза, саме від нього він вперше дізнався, яка вона, справжня Україна.

– У мене депресія, коли я у Європі. Мій дім вже тут. Коли я не вдома, мені погано. Я люблю Україну і готовий все для неї робити. Це патріотизм? Я думаю, це нормально, – підсумував Поль.

Зараз співак прагне отримати українське громадянство.

Фото: Сергій Савченко