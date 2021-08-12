У всьому світі 13 серпня відзначається Міжнародний день шульги.
Свято було ініційовано британським Клубом шульг у 1992 році, після чого його відзначають щорічно цього дня.
Ідея події полягала в тому, щоб привернути увагу до проблем шульг у світі, де більшість людей все роблять правою рукою.
13 серпня – яке сьогодні свято
У народі святкується день Євдокима. Християни вшановують пам’ять Євдокима Каппадокіяніна. Імператор призначив його у дев’ятому столітті правителем Харсіанської області за праведність, слухняність та за непорочне життя.
Прикмети на 13 серпня
- Якщо вітер піднявся – до сніжної зими;
- якщо бджоли літають у полі – до хорошої та сонячній погоди;
- якщо вуж виповз на сонце, щоб погрітися – до дощу;
- якщо павутина літає – спека встановиться на довгий термін;
- якщо вранці над лісом щільний туман – до хорошого врожаю грибів.
Що не можна робити 13 серпня
- Лаятися та ображатися на близьких;
- викидати разом з іншим сміттям їжу, що залишилася після трапези;
- подорожувати або їхати у відрядження;
- брати або давати гроші в борг.
Іменини 13 серпня
День янгола відзначають Анна, Антон, Арсеній, Василь, Веніамін, Володимир, Георгій, Євдоким, Єлизавета, Іван, Йосип, Костянтин, Максим, Микола, Сергій, Степан та Юрій.