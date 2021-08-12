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Факти / Lifestyle
Анастасія Дячкіна |

Яке свято 13 серпня

Яке свято 13 серпня

У всьому світі 13 серпня відзначається Міжнародний день шульги.

Свято було ініційовано британським Клубом шульг у 1992 році, після чого його відзначають щорічно цього дня.

Ідея події полягала в тому, щоб привернути увагу до проблем шульг у світі, де більшість людей все роблять правою рукою.

13 серпня – яке сьогодні свято

У народі святкується день Євдокима. Християни вшановують пам’ять Євдокима Каппадокіяніна. Імператор призначив його у дев’ятому столітті правителем Харсіанської області за праведність, слухняність та за непорочне життя.

Прикмети на 13 серпня

  • Якщо вітер піднявся – до сніжної зими;
  • якщо бджоли літають у полі – до хорошої та сонячній погоди;
  • якщо вуж виповз на сонце, щоб погрітися – до дощу;
  • якщо павутина літає – спека встановиться на довгий термін;
  • якщо вранці над лісом щільний туман – до хорошого врожаю грибів.
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Що не можна робити 13 серпня

  • Лаятися та ображатися на близьких;
  • викидати разом з іншим сміттям їжу, що залишилася після трапези;
  • подорожувати або їхати у відрядження;
  • брати або давати гроші в борг.

Іменини 13 серпня

День янгола відзначають Анна, Антон, Арсеній, Василь, Веніамін, Володимир, Георгій, Євдоким, Єлизавета, Іван, Йосип, Костянтин, Максим, Микола, Сергій, Степан та Юрій.

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