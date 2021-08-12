У всьому світі 13 серпня відзначається Міжнародний день шульги.

Свято було ініційовано британським Клубом шульг у 1992 році, після чого його відзначають щорічно цього дня.

Ідея події полягала в тому, щоб привернути увагу до проблем шульг у світі, де більшість людей все роблять правою рукою.

13 серпня – яке сьогодні свято

У народі святкується день Євдокима. Християни вшановують пам’ять Євдокима Каппадокіяніна. Імператор призначив його у дев’ятому столітті правителем Харсіанської області за праведність, слухняність та за непорочне життя.

Прикмети на 13 серпня

Якщо вітер піднявся – до сніжної зими;

якщо бджоли літають у полі – до хорошої та сонячній погоди;

якщо вуж виповз на сонце, щоб погрітися – до дощу;

якщо павутина літає – спека встановиться на довгий термін;

якщо вранці над лісом щільний туман – до хорошого врожаю грибів.

Що не можна робити 13 серпня

Лаятися та ображатися на близьких;

викидати разом з іншим сміттям їжу, що залишилася після трапези;

подорожувати або їхати у відрядження;

брати або давати гроші в борг.

Іменини 13 серпня

День янгола відзначають Анна, Антон, Арсеній, Василь, Веніамін, Володимир, Георгій, Євдоким, Єлизавета, Іван, Йосип, Костянтин, Максим, Микола, Сергій, Степан та Юрій.