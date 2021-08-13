24 серпня всі святкуватимуть 30-річчя від Дня Незалежності України. З цієї нагоди українців чекають чотири вихідних поспіль, які варто провести активно і насичено.
Крім державного свята, всі жителі Харкова 23 серпня відзначатимуть День міста, тому це чудова можливість для відпочинку, нових емоцій та відвідування різноманітних заходів.
Як провести державний вихідний і куди піти у Харкові на День Незалежності України – читайте далі у матеріалі.
Фестиваль Літопарк
У самому центрі Харкова під відкритим небом проходить фестиваль Літопарк, який приймає гостей кожного дня.
Там можна подивитися кіно під відкритим небом, опанувати серфінг і просто потанцювати під живу музику. Гостей чекає різноманітний фудкорт і кальяни.
А для дітей є велика розважальна дитяча зона з безліччю активностей, аніматорами, нянями і батутами.
Адреса: вул. Сумська 81
Вартість: безкоштовно
Час: 10.00 – 22.00
Екскурсія Український Харків
Протягом двогодинної екскурсії можна зануритися у минуле столиці Слобожанщини і більше дізнатися про історію міста.
Ви побачите зразок храму у стилі козацького барокко, відвідаєте таємничий будинок у стилі українського модерну і познайомитеся з іншими архітектурними пам’ятками.
Для проведення екскурсії мінімальна кількість учасників 5 чоловік, тому бронювати квитки варто заздалегідь.
Адреса: вул. Полтавський шлях, 50
Вартість: 130 грн
Час: 16.00
Концерт Я люблю Україну
До Дня Незалежності інструментальний ансамбль 3+2 влаштує святковий концерт у Харківській обласній філармонії.
Його точно мають відвідати всі поціновувачі органної музики. Художнім керівником заходу виступив заслужений діяч мистецтв України Ігор Снєдков.
Адреса: вул. Римарська 21
Вартість: 100-190 грн
Час: 18.30
Прогулянка на човні в парку Стрілка
Чудовим видом дозвілля в Харкові може стати прогулянка на човні. Особливо красиво плисти у вечірній час, хоча і вдень є на що подивитися.
Човнова станція Стрілка у своєму сучасному вигляді відкрилася влітку 2014 року. Вона обладнана зручним причалом і десятками човнів для прогулянок. Маршрут проходить уздовж річки Лопань.
Також з 21 по 24 серпня у сквері Стрілка працюватиме ярмарок їжі.
Адреса: сквер Стрілка
Вартість: 50 грн
Час: 09.00-23.00
Святковий концерт до Дня міста і Дня Незалежності
На площі Свободи 23 серпня розпочнеться масштабне святкування. Відбудеться гранціозний концерт, на якому виступлять популярні співачки Maruv і Настя Каменських.
Повна програма концерту буде відома пізніше.
Адреса: площа Свободи
Вартість: безкоштовно
Час: 23 серпня о 19.30
Більше подій у вашому місті чи регіоні можна глянути на цифровій мапі України.
Фото: Vgorode, Depositphotos