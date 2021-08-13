24 серпня всі святкуватимуть 30-річчя від Дня Незалежності України. З цієї нагоди українців чекають чотири вихідних поспіль, які варто провести активно і насичено.

Крім державного свята, всі жителі Харкова 23 серпня відзначатимуть День міста, тому це чудова можливість для відпочинку, нових емоцій та відвідування різноманітних заходів.

Як провести державний вихідний і куди піти у Харкові на День Незалежності України – читайте далі у матеріалі.

Фестиваль Літопарк

У самому центрі Харкова під відкритим небом проходить фестиваль Літопарк, який приймає гостей кожного дня.

Там можна подивитися кіно під відкритим небом, опанувати серфінг і просто потанцювати під живу музику. Гостей чекає різноманітний фудкорт і кальяни.

А для дітей є велика розважальна дитяча зона з безліччю активностей, аніматорами, нянями і батутами.

Адреса: вул. Сумська 81

Вартість: безкоштовно

Час: 10.00 – 22.00

Екскурсія Український Харків

Протягом двогодинної екскурсії можна зануритися у минуле столиці Слобожанщини і більше дізнатися про історію міста.

Ви побачите зразок храму у стилі козацького барокко, відвідаєте таємничий будинок у стилі українського модерну і познайомитеся з іншими архітектурними пам’ятками.

Для проведення екскурсії мінімальна кількість учасників 5 чоловік, тому бронювати квитки варто заздалегідь.

Адреса: вул. Полтавський шлях, 50

Вартість: 130 грн

Час: 16.00

Концерт Я люблю Україну

До Дня Незалежності інструментальний ансамбль 3+2 влаштує святковий концерт у Харківській обласній філармонії.

Його точно мають відвідати всі поціновувачі органної музики. Художнім керівником заходу виступив заслужений діяч мистецтв України Ігор Снєдков.

Адреса: вул. Римарська 21

Вартість: 100-190 грн

Час: 18.30

Прогулянка на човні в парку Стрілка

Чудовим видом дозвілля в Харкові може стати прогулянка на човні. Особливо красиво плисти у вечірній час, хоча і вдень є на що подивитися.

Човнова станція Стрілка у своєму сучасному вигляді відкрилася влітку 2014 року. Вона обладнана зручним причалом і десятками човнів для прогулянок. Маршрут проходить уздовж річки Лопань.

Також з 21 по 24 серпня у сквері Стрілка працюватиме ярмарок їжі.

Адреса: сквер Стрілка

Вартість: 50 грн

Час: 09.00-23.00

Святковий концерт до Дня міста і Дня Незалежності

На площі Свободи 23 серпня розпочнеться масштабне святкування. Відбудеться гранціозний концерт, на якому виступлять популярні співачки Maruv і Настя Каменських.

Повна програма концерту буде відома пізніше.

Адреса: площа Свободи

Вартість: безкоштовно

Час: 23 серпня о 19.30

Більше подій у вашому місті чи регіоні можна глянути на цифровій мапі України.

Фото: Vgorode, Depositphotos