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Факти / Lifestyle
Каріна Зуєва |

П’ятниця 13: оригінальні привітання в картинках і СМС

привітання з п'ятницею 13

У 2021 році п’ятниця 13 припала на серпень. З давніх-давен прийнято вважати, що цей день приносить нещастя, проте сучасні люди намагаються не вірити в забобони та прикмети.

Звичайний день, як і будь-який інший. Крім того, щоб розвіяти негатив можна привітати своїх близьких і друзів із цією датою. Факти ICTV підготували оригінальні привітання з п’ятницею 13 в картинках і СМС.

Привітання з п’ятницею 13 у картинках

привітання з п'ятницею 13

привітання з п'ятницею 13

привітання з п'ятницею 13

привітання з п'ятницею 13

привітання з п'ятницею 13

Привітання з п’ятницею 13 у СМС

***

П’ятниця. Тринадцяте.
День сьогодні дивний,
Все оповите сьогодні
Містикою і таємницею.

Вам бажаю, щоб удачу
Цей день приносив,
Щоб на зло всім забобонам
Він чудовим був.

***

Щоб біди не дістали,
Бажаю життя в радість,
Щоб ніякої печалі
На серці не залишилося.

Нехай ранок буде ніжним,
Хвилюючим і пристрасним,
А день завжди успішним,
Щасливим і прекрасним.

***

Нехай цей день, як добрий гість,
Несе успіхи, щастя, радість,
Щоб обов’язково збулося
Все те, про що тобі мріялося!

***

Нехай цей день, подібно чуду,
Приносить радість знов і знов.
І нехай зустрічають тебе всюди
Успіхи, щастя і любов.

Якщо вірити прикметам, п’ятниця 13 – день, коли обов’язково стається щось погане. Однак не всім відомо, відколи цю дату почали вважати такою страхітливою. Що значить п’ятниця 13 – читайте на Фактах ICTV.

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