У 2021 році п’ятниця 13 припала на серпень. З давніх-давен прийнято вважати, що цей день приносить нещастя, проте сучасні люди намагаються не вірити в забобони та прикмети.

Звичайний день, як і будь-який інший. Крім того, щоб розвіяти негатив можна привітати своїх близьких і друзів із цією датою. Факти ICTV підготували оригінальні привітання з п’ятницею 13 в картинках і СМС.

Привітання з п’ятницею 13 у картинках

Привітання з п’ятницею 13 у СМС

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П’ятниця. Тринадцяте.

День сьогодні дивний,

Все оповите сьогодні

Містикою і таємницею.

Вам бажаю, щоб удачу

Цей день приносив,

Щоб на зло всім забобонам

Він чудовим був.

***

Щоб біди не дістали,

Бажаю життя в радість,

Щоб ніякої печалі

На серці не залишилося.

Нехай ранок буде ніжним,

Хвилюючим і пристрасним,

А день завжди успішним,

Щасливим і прекрасним.

***

Нехай цей день, як добрий гість,

Несе успіхи, щастя, радість,

Щоб обов’язково збулося

Все те, про що тобі мріялося!

***

Нехай цей день, подібно чуду,

Приносить радість знов і знов.

І нехай зустрічають тебе всюди

Успіхи, щастя і любов.

Якщо вірити прикметам, п’ятниця 13 – день, коли обов’язково стається щось погане. Однак не всім відомо, відколи цю дату почали вважати такою страхітливою. Що значить п’ятниця 13 – читайте на Фактах ICTV.