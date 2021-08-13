У 2021 році п’ятниця 13 припала на серпень. З давніх-давен прийнято вважати, що цей день приносить нещастя, проте сучасні люди намагаються не вірити в забобони та прикмети.
Звичайний день, як і будь-який інший. Крім того, щоб розвіяти негатив можна привітати своїх близьких і друзів із цією датою. Факти ICTV підготували оригінальні привітання з п’ятницею 13 в картинках і СМС.
Привітання з п’ятницею 13 у картинках
Привітання з п’ятницею 13 у СМС
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П’ятниця. Тринадцяте.
День сьогодні дивний,
Все оповите сьогодні
Містикою і таємницею.
Вам бажаю, щоб удачу
Цей день приносив,
Щоб на зло всім забобонам
Він чудовим був.
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Щоб біди не дістали,
Бажаю життя в радість,
Щоб ніякої печалі
На серці не залишилося.
Нехай ранок буде ніжним,
Хвилюючим і пристрасним,
А день завжди успішним,
Щасливим і прекрасним.
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Нехай цей день, як добрий гість,
Несе успіхи, щастя, радість,
Щоб обов’язково збулося
Все те, про що тобі мріялося!
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Нехай цей день, подібно чуду,
Приносить радість знов і знов.
І нехай зустрічають тебе всюди
Успіхи, щастя і любов.
Якщо вірити прикметам, п’ятниця 13 – день, коли обов’язково стається щось погане. Однак не всім відомо, відколи цю дату почали вважати такою страхітливою. Що значить п’ятниця 13 – читайте на Фактах ICTV.