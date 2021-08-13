Прикмети про невдачі в п’ятницю 13 існують вже багато століть по всьому світу. На щастя — це лише міф.

У Пекіні більше бояться цифри 4 – автомобільні номери з четвіркою в кінці у столиці Китаю годі й шукати.

Такій прикметі посприяв діалект китайської мови — вимова цифри співзвучна зі словом смерть. Китайці всіляко уникають чисел з цифрою 4 в кінці.

У будинках не вдасться знайти четвертий поверх, а також дверей з номерами 14, 24 і так далі. В особливих випадках будинки та квартири з нещасливими числами продають за заниженою ціною.

Ізраїль і число 13

В країні Близького Сходу поважають містичну 13. Це можна помітити, вивчаючи культуру Ізраїлю — країна була розділена на 13 частин, таємне єврейське вчення містить 13 небесних джерел, 13 врат милості та 13 потоків бальзаму.

Число 13 в Англії

На батьківщині Шекспіра чортова дюжина перетворилася на пекарню дюжину. Зміни відбулися після введення суворих штрафів за неповну вагу фунтових буханок хліба. Пекарям доводилося випікати 13-ту хлібину, щоб уникнути грошових покарань.

Факти, що руйнують стереотипи про п’ятницю 13:

З найдавніших часів 13 вважалося числом Духа Святого. Наприклад, у Христа було 12 учнів, а сам Ісус був тринадцятим.

У китайській мові інший переклад чортової дюжини звучить як повинен досягти успіху.

Ті, хто мають у своїй даті народження число 13, мають розвинену інтуїцію і здібності до маніпуляції.

П’ятниця 13 – це успішна франшиза, під якою вийшло 12 повнометражних фільмів жахів, які стали культовими.

У стародавніх мая значення числа 13 полягало в поєднанні щасливих місяців і знаків Зодіаку.

І хоча у всьому світі ставлення до чортової дюжини кардинально відрізняється, в Україні існують заборони та забобони, на які точно варто звернути увагу, щоб уберегти себе і своїх близьких.