Топ-5 лівшів, відомих у всьому світі – від Анджеліни Джолі до Ейнштейна

Міжнародний день лівші вперше відзначили 13 серпня 1992 року, з ініціативи британського Клубу ліворуких. Мета свята — привернути увагу всього світу і виробників товарів до врахування потреби ліворуких. При використанні інструментів та іншої продукції лівші можуть отримати м’язовий і нервовий стрес.

Відтоді лівші всього світу відзначають це свято.

За даними медиків, вірогідність розвитку у дитини ліворукості становить 2%. У разі, якщо один з батьків лівша — відсоток зростає до 17, а якщо обидва — до 46. У світі існує величезна кількість людей, які володіють обома руками одночасно — таких називають амбідекстрами. Існує і зворотний бік медалі — деякі відчувають незручності при використанні обох рук. Їх називають амбісіністрами.

Топ-5 лівшів

До списку лівшів потрапила і голлівудська акторка Анджеліна Джолі, відома по участі в зніманнях 36 фільмів. Особливу популярність зірка отримала за головну роль у Лара Крофт: Розкрадачка гробниць.

Білл Гейтс теж лівша. Знаходиться у списку найбагатших людей на планеті, маючи власний капітал у розмірі $132,1 млрд. Він вважається одним з рекордсменів за розміром коштів, переданих на благодійність. За 16 років він віддав до різних фондів до $28 млрд.

Вінстон Черчилль — одна з найяскравіших політичних постатей XX століття. За даними опитування 2002 року від BBC його названо найвеличнішим британцем в історії.

Всесвітньо відомий музикант Стінг, чиє справжнє ім’я Гордон Метью Томас Самнер, може похвалитися не тільки музичною кар’єрою. Він також актор, громадський діяч і філантроп, а у 2020 році журнал Rolling Stone помістив його на 32-е місце списку 50 найращих басистів всіх часів.

Альберт Ейнштейн — один з найвидатніших учених за всю історію науки. Він є автором понад 300 наукових робіт з фізики, а також близько 150 книг і статей в галузі історії та філософії науки, публіцистики та інших. Близькі знайомі відгукуються про вченого лише позитивно — він був товариським, доброзичливим, і завжди приходив на допомогу в разі прохання.