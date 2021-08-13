Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle
Софія Телішевська |

Від Джолі до Ейнштейна: 5 знаменитих шульг

Від Джолі до Ейнштейна: 5 знаменитих шульг

Міжнародний день лівші вперше відзначили 13 серпня 1992 року, з ініціативи британського Клубу ліворуких. Мета свята — привернути увагу всього світу і виробників товарів до врахування потреби ліворуких. При використанні інструментів та іншої продукції лівші можуть отримати м’язовий і нервовий стрес.

Відтоді лівші всього світу відзначають це свято.

За даними медиків, вірогідність розвитку у дитини ліворукості становить 2%. У разі, якщо один з батьків лівша — відсоток зростає до 17, а якщо обидва — до 46. У світі існує величезна кількість людей, які володіють обома руками одночасно — таких називають амбідекстрами. Існує і зворотний бік медалі — деякі відчувають незручності при використанні обох рук. Їх називають амбісіністрами.

Топ-5 лівшів

До списку лівшів потрапила і голлівудська акторка Анджеліна Джолі, відома по участі в зніманнях 36 фільмів. Особливу популярність зірка отримала за головну роль у Лара Крофт: Розкрадачка гробниць.

Топ-5 лівшів, відомих у всьому світі – від Анджеліни Джолі до Ейнштейна

Білл Гейтс теж лівша. Знаходиться у списку найбагатших людей на планеті, маючи власний капітал у розмірі $132,1 млрд. Він вважається одним з рекордсменів за розміром коштів, переданих на благодійність. За 16 років він віддав до різних фондів до $28 млрд.

Топ-5 лівшів, відомих у всьому світі – від Анджеліни Джолі до Ейнштейна

Вінстон Черчилль — одна з найяскравіших політичних постатей XX століття. За даними опитування 2002 року від BBC його названо найвеличнішим британцем в історії.

Топ-5 лівшів, відомих у всьому світі – від Анджеліни Джолі до Ейнштейна

Всесвітньо відомий музикант Стінг, чиє справжнє ім’я Гордон Метью Томас Самнер, може похвалитися не тільки музичною кар’єрою. Він також актор, громадський діяч і філантроп, а у 2020 році журнал Rolling Stone помістив його на 32-е місце списку 50 найращих басистів всіх часів.

Топ-5 лівшів, відомих у всьому світі – від Анджеліни Джолі до Ейнштейна

Альберт Ейнштейн — один з найвидатніших учених за всю історію науки. Він є автором понад 300 наукових робіт з фізики, а також близько 150 книг і статей в галузі історії та філософії науки, публіцистики та інших. Близькі знайомі відгукуються про вченого лише позитивно — він був товариським, доброзичливим, і завжди приходив на допомогу в разі прохання.

Топ-5 лівшів, відомих у всьому світі – від Анджеліни Джолі до Ейнштейна

Читайте
Календар неофіційних свят на 2021 рік

Фото: Pexels

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка