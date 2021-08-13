Знайомства в інтернеті ніколи не втратять актуальності. Психолог, сексолог і ведуча реаліті Екси (Новий канал), Наталя Єжова зібрала дієву покрокову інструкцію, яка допоможе знайти на сайті знайомств другу половинку.

Єжова і сама зустріла свого чоловіка на сайті знайомств. Психолог впевнена – щоб досягти бажаного результату, достатньо керуватися п’ятьма правилами.

Мета

Найважливіше – визначити для себе, кого саме і для чого ви шукаєте. Це короткочасна інтрижка або серйозні стосунки на перспективу. Пошук мами чи батька для вашої дитини або просто спілкування без зобов’язань. Важливо чітко розуміти, кого хочете знайти.

Реальна анкета

Наступний крок – створення анкети відповідно до основної мети. Якщо ви хочете знайти серйозні стосунки, то варто транслювати на головній фотографії готовність вступити в ці стосунки. Варто показати свої хобі та те, чим живете. Одним словом, транслювати свої цінності, показувати себе, як особистість, а не своє тіло.

Недотримання цього правила призводить до повідомлень: “Давай зустрінемося на одну ніч”. Якщо ви шукаєте саме такого, то декольте, купальники, короткі спідниці – це ваша інструкція на шляху до мети.

Розкажіть про свої цінності

Коли візуальна складова сторінки готова, варто написати про себе докладніше. Хобі, відпочинок, їжа, локації для прогулянок, улюблений колір, запах – все, що побажаєте. Звичайно, правду! Чим точніше описані цінності, тим швидше знайдеться людина, яка буде їм відповідати.

Не бійтеся писати розгорнутий детальний текст із вашими вподобаннями, недоліками та особливостями.

Комунікація

Коли ви почали вести переписку, ставте більше запитань, які вас цікавлять. Не соромтесь! Знову ж таки, тематика може бути абсолютно різна. Не забувайте, що відповідати теж доведеться чітко та розгорнуто, адже це не інтерв’ю, а діалог.

Не турбуйтеся, якщо вам пишуть не ті, кого ви чекаєте насправді. Людей на таких сайтах дуже багато і, зрозуміло, багато з них вам можуть не підійти. Якщо бачите відразу, що спілкування не складається або співрозмовник не цікавить, не бійтеся відмовляти.

Зустріч

Зустрічайтеся тільки з тими, з ким відчуваєте контакт, інтерес і емоцію. Не варто бачитися з усіма й одразу. Ось ця перша співбесіда в інтернеті – обов’язкова річ, яка точно розставить всі крапки над і.

Головна порада ведучої – не боятися самотності.

– Людей багато, партнери не закінчаться! Всесвіт різноманітний, і в ньому є багато людей, схожих на вас. Ви неодмінно зустрінете того самого чи ту саму.

У сучасному суспільстві люди все частіше практикують секс по дружбі – інтимна близькість без зобов’язань дозволяє почуватися вільнішими.

Однак фахівці називають секс по дружбі недостосунками та переконані, що частіше такий зв’язок закінчується для партнерів не дуже добре.