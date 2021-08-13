У суботу, 14 серпня, православні відзначають початок Успенського посту.
Його починають відзначати цього дня протягом двох тижнів.
Відповідний звичай дійшов до наших днів з давніх часів християнства.
14 серпня – яке сьогодні свято
Також цього дня відзначають Свято Походження (винесення) чесних древ Животворящого Хреста Господнього.
Його почали відзначати в дев’ятому столітті у Константинополі, після чого свято було встановлено в усіх країнах світу в 12-13 століттях Православною церквою. Цього дня потрібно виносити Хреста та поклонятися йому.
Медовий спас почали святкувати в дев’ятому столітті. В Константинополі прийнято було приносити Древо Хреста вулицями міста, щоб це захистило від хвороб.
Прикмети на 14 серпня
- Якщо павук поповз на голову – чекай на успіх у кар’єрі;
- якщо дощ та інші опади йдуть цілий день – буде хороший урожай;
- якщо в небі пролетіла велика зграя голубів –дитина народиться в сім’ї;
- якщо дощ йде – працювати в полі не варто;
- якщо кінь почав хропіти – погода погіршитися.
Що не можна робити 14 серпня
- Сваритися та з’ясовувати стосунки зі своїми родичами та колегами;
- прибирати свій будинок, прати й робити ремонт;
- влаштовувати вечірки й застілля;
- їсти мед, якщо його не було освячено.
Іменини 14 серпня
День янгола святкують Олександр, Дмитро, Леонтій, Софія, Тимофій та Федір.