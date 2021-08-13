У суботу, 14 серпня, православні відзначають початок Успенського посту.

Його починають відзначати цього дня протягом двох тижнів.

Відповідний звичай дійшов до наших днів з давніх часів християнства.

14 серпня – яке сьогодні свято

Також цього дня відзначають Свято Походження (винесення) чесних древ Животворящого Хреста Господнього.

Його почали відзначати в дев’ятому столітті у Константинополі, після чого свято було встановлено в усіх країнах світу в 12-13 століттях Православною церквою. Цього дня потрібно виносити Хреста та поклонятися йому.

Медовий спас почали святкувати в дев’ятому столітті. В Константинополі прийнято було приносити Древо Хреста вулицями міста, щоб це захистило від хвороб.

Прикмети на 14 серпня

Якщо павук поповз на голову – чекай на успіх у кар’єрі;

якщо дощ та інші опади йдуть цілий день – буде хороший урожай;

якщо в небі пролетіла велика зграя голубів –дитина народиться в сім’ї;

якщо дощ йде – працювати в полі не варто;

якщо кінь почав хропіти – погода погіршитися.

Що не можна робити 14 серпня

Сваритися та з’ясовувати стосунки зі своїми родичами та колегами;

прибирати свій будинок, прати й робити ремонт;

влаштовувати вечірки й застілля;

їсти мед, якщо його не було освячено.

Іменини 14 серпня

День янгола святкують Олександр, Дмитро, Леонтій, Софія, Тимофій та Федір.