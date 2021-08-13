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Факти / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

З днем ангела Діани! Привітання в СМС та картинках

З днем ангела Діани! Привітання в СМС та картинках

День ангела Діани заведено відзначати 13 серпня. Ім’я Діана має давньогрецьке походження і перекладається, як божественна.

Значення імені Діана

Часто Діани ростуть спокійними і слухняними дітьми. Ба більше, вони жалісливі та чуйні до чужого горя.

Однак у тих, хто носить це ім’я досить прагматичний характер. У них присутня і твердість, і впертість.

Діан складно обдурити, бо у них дуже хороша інтуїція.

Вони вміють швидко привернути до себе людину. Часто Діани обирають кар’єру інженера, актриси, балерини, перукаря, педагога.

Привітання з днем ​​ангела Діани

с днем ангела

с днем ангела

с днем ангела

с днем ангела

Нехай літа волошками цвітуть!
Життя ясне дарує ангел з неба,
Хай щастя й радість в дім твій увійдуть,
І у душі оселяться у тебе!

З днем ангела, з чудовим, гарним днем.
Хай буде доля сонечком зігріта
Хай ангел захищає від проблем,
А у житті завжди квітує літо.

******

Хай добрий ангел береже від зла,
Дарує щастя, душу зігріває!
Діані побажаю я тепла,
Любові і удачі побажаю.

Хай доленьку завжди твою несе
На ніжних крилах радості й достатку,
Хай буде у житті лиш добре все
І все обов’язково у порядку!

******

Діану, з днем ангела щиро вітаю,
Блакитного неба і щастя без краю!
Здоров’я прекрасного, дуже міцного
Везіння, терпіння і ласки від Бога!

Хай ангел тебе береже й захищає,
І долі щасливої в Бога благає.
Хай радість і усмішки в серці квітують,
А люди хороші добро хай дарують.

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