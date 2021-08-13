День ангела Діани заведено відзначати 13 серпня. Ім’я Діана має давньогрецьке походження і перекладається, як божественна.

Значення імені Діана

Часто Діани ростуть спокійними і слухняними дітьми. Ба більше, вони жалісливі та чуйні до чужого горя.

Однак у тих, хто носить це ім’я досить прагматичний характер. У них присутня і твердість, і впертість.

Діан складно обдурити, бо у них дуже хороша інтуїція.

Вони вміють швидко привернути до себе людину. Часто Діани обирають кар’єру інженера, актриси, балерини, перукаря, педагога.

Привітання з днем ​​ангела Діани

Нехай літа волошками цвітуть!

Життя ясне дарує ангел з неба,

Хай щастя й радість в дім твій увійдуть,

І у душі оселяться у тебе!

З днем ангела, з чудовим, гарним днем.

Хай буде доля сонечком зігріта

Хай ангел захищає від проблем,

А у житті завжди квітує літо.

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Хай добрий ангел береже від зла,

Дарує щастя, душу зігріває!

Діані побажаю я тепла,

Любові і удачі побажаю.

Хай доленьку завжди твою несе

На ніжних крилах радості й достатку,

Хай буде у житті лиш добре все

І все обов’язково у порядку!

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Діану, з днем ангела щиро вітаю,

Блакитного неба і щастя без краю!

Здоров’я прекрасного, дуже міцного

Везіння, терпіння і ласки від Бога!

Хай ангел тебе береже й захищає,

І долі щасливої в Бога благає.

Хай радість і усмішки в серці квітують,

А люди хороші добро хай дарують.