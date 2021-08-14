14 серпня відзначають день ангела Олександра. Власники цього імені святкують свої іменини кілька разів на рік.
Факти ICTV підготували найкращі привітання у віршах і листівках із Днем ангела Олександра, щоб ви змогли привітати дорогих для вас чоловіків.
Привітання з днем ангела Олександра в картинках
Привітання з днем ангела Олександра в СМС
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Найкращі вітання з Днем ангела Саші,
Здоров’ячка, радості, щастя без міри,
Хай доля завжди тобі усміхається,
Усе, що задумав, завжди збувається!
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З Днем народження, Сашко! Сьогодні ти став ще на рік старше і мудріше, але твої життєрадісність і оптимізм залишаються на висоті! Бажаємо впевнено крокувати вперед, втілювати мрії в реальність, завжди бути душею компанії і чудовою особистістю, до якої тягнуться люди!
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З Днем народження, Олександре!
Сильним будь, здоровим,
Заможним і розумним,
Стійким і веселим!
Нехай весь світ навколо тебе
Буде гармонійним,
Залишайся добрим, чуйним,
Милим, симпатичним!
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Нехай переможне значення твого імені, Олександр, надихне тебе на життєві подвиги. Бажаю, щоб ти ходив по дорозі долі, не звертаючи уваги на неприємності, легко долаючи перешкоди. Щоб тверда віра у власні сили допомогла досягти захмарних вершин життя.
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Бажаю перемог і великих досягнень,
Добрих і щирих лише відносин,
І нових відкритих до удачі стежок,
Закинений до багатств нехай буде гачок!
Бажаю терпіння – не завадить,
Надії, везіння – вони допомагають!
Нехай панує в житті твоїм натхнення,
Хай збудеться все, Сашо, в День народження!
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Любий Сашко! З днем Ангела, сонце!
Нехай прочиниться щастя у віконце,
Нехай краса твоя надалі розквітає,
Нехай ангели в житті тебе охороняють,
Завжди залишайся таким же прекрасним —
Веселим, усміхненим, сонячно-ясним,
Нехай цей вірш тобі радість несе,
Безхмарним буде завжди небосхил!
Значення імені Олександр
Олександр – від давньогрецького імені Александрос: алекс. Це означає захисник. А також андрос – чоловік, людина.
Олександр міцно стоїть на землі. Це сильний і мужній чоловік.