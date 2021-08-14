14 серпня відзначають день ангела Олександра. Власники цього імені святкують свої іменини кілька разів на рік.

Факти ICTV підготували найкращі привітання у віршах і листівках із Днем ангела Олександра, щоб ви змогли привітати дорогих для вас чоловіків.

Привітання з днем ангела Олександра в картинках

Привітання з днем ангела Олександра в СМС

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Найкращі вітання з Днем ангела Саші,

Здоров’ячка, радості, щастя без міри,

Хай доля завжди тобі усміхається,

Усе, що задумав, завжди збувається!

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З Днем народження, Сашко! Сьогодні ти став ще на рік старше і мудріше, але твої життєрадісність і оптимізм залишаються на висоті! Бажаємо впевнено крокувати вперед, втілювати мрії в реальність, завжди бути душею компанії і чудовою особистістю, до якої тягнуться люди!

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З Днем народження, Олександре!

Сильним будь, здоровим,

Заможним і розумним,

Стійким і веселим!

Нехай весь світ навколо тебе

Буде гармонійним,

Залишайся добрим, чуйним,

Милим, симпатичним!

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Нехай переможне значення твого імені, Олександр, надихне тебе на життєві подвиги. Бажаю, щоб ти ходив по дорозі долі, не звертаючи уваги на неприємності, легко долаючи перешкоди. Щоб тверда віра у власні сили допомогла досягти захмарних вершин життя.

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Бажаю перемог і великих досягнень,

Добрих і щирих лише відносин,

І нових відкритих до удачі стежок,

Закинений до багатств нехай буде гачок!

Бажаю терпіння – не завадить,

Надії, везіння – вони допомагають!

Нехай панує в житті твоїм натхнення,

Хай збудеться все, Сашо, в День народження!

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Любий Сашко! З днем Ангела, сонце!

Нехай прочиниться щастя у віконце,

Нехай краса твоя надалі розквітає,

Нехай ангели в житті тебе охороняють,

Завжди залишайся таким же прекрасним —

Веселим, усміхненим, сонячно-ясним,

Нехай цей вірш тобі радість несе,

Безхмарним буде завжди небосхил!

Значення імені Олександр

Олександр – від давньогрецького імені Александрос: алекс. Це означає захисник. А також андрос – чоловік, людина.

Олександр міцно стоїть на землі. Це сильний і мужній чоловік.