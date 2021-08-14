14 серпня початок Успенського посту, який триватиме до 27 серпня. Вже 28 числа віряни відзначатимуть важливе церковне свято – Успіння Пресвятої Богородиці.

Факти ICTV підготували листівки, якими ви зможете привітати своїх близьких із початком посту. Привітання з Успенським постом у картинках для Viber – дивіться далі в матеріалі.

Успенський піст – це один із чотирьох багатоденних постів у церковному календарі. Його дати залишаються незмінними, він завжди триває з 14 по 27 серпня.

Перший день посту ще називають Медовим Спасом або Маковеєм, оскільки в цю дату починали збирати мед у лісах.

Успенський піст досить строгий, його дотримуються люди для того, щоб гідно зустріти день завершення земного життя Божої Матері.

Під час посту віряни повинні відмовитися від їжі живого походження та залишити в раціоні тільки рослинного.

Однак, 19 серпня, в Преображення Господнє або Яблучний Спас дозволяється їсти рибу та гарячу їжу.

Також не варто нехтувати особливостями організму. Є люди, яким не можна відмовлятися від м’яса чи молочних продуктів.

В останньому місяці літа чимало церковних свят. Повний календар церковних свят на серпень 2021 – дивіться на Фактах ICTV.