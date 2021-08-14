Віряни 14 серпня відзначають досить важливе свято – Медовий Спас, який іще називають Маковієм.
Медовий Спас – серпневе свято,
Час збирати врожаї,
Янтарем вирує літо,
Щастя, й миру зичу всім!
***
Перший Спас прийшов, ура!
Збирати медок усім нам пора.
Якщо буде солодкий мед,
Достаток вас не омине.
Якщо буде ароматний,
Значить, рік буде приємний.
Ну, а якщо мед тягучий,
Чекай любові палкої й жагучої!
***
Бажаю любові вам солодкої, як мед.
І нехай скоріше вона до вас прийде.
Здоров’я побільше, терпіння, сил,
І криза в країні щоб скоріш відступила.
І щоб не було болю й печалі,
І щоб кожен день ви усмішкою зустрічали!
***
З Медовим Спасом вітаємо,
Родинного тепла бажаємо.
Нехай буде ясна погода
Для вас у будь-яку пору року.
Здоров’я вас хай не підводить,
І щастя часто в хату заходить!
***
Бджоли весело дзижчать
Червоніють маки,
Люди в храмах святять мед,
Дозрівають злаки.
Вас вітаю дуже щиро
З Маковієм, Спасом!
Аби вам зустріти зиму
Зі солодким запасом.
Традиції на Маковій зародилися ще в язичницькі часи.
Православна церква присвячує це свято пам’яті своїх чудотворних святинь: Іконі Володимирській Богоматері, Образу Спасителя і Животворящого Хреста Господнього.
На Медовий Спас припадає день пам’яті старозавітних мучеників Маккавеїв і починається Успенський піст.
У народі цей день пов’язують зі збором врожаю меду і маку.
У це свято заведено було пити узвар і медовуху, а також пекти солодкі пироги.