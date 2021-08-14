Віряни 14 серпня відзначають досить важливе свято – Медовий Спас, який іще називають Маковієм.

Медовий Спас – серпневе свято,

Час збирати врожаї,

Янтарем вирує літо,

Щастя, й миру зичу всім!

***

Перший Спас прийшов, ура!

Збирати медок усім нам пора.

Якщо буде солодкий мед,

Достаток вас не омине.

Якщо буде ароматний,

Значить, рік буде приємний.

Ну, а якщо мед тягучий,

Чекай любові палкої й жагучої!

***

Бажаю любові вам солодкої, як мед.

І нехай скоріше вона до вас прийде.

Здоров’я побільше, терпіння, сил,

І криза в країні щоб скоріш відступила.

І щоб не було болю й печалі,

І щоб кожен день ви усмішкою зустрічали!

***

З Медовим Спасом вітаємо,

Родинного тепла бажаємо.

Нехай буде ясна погода

Для вас у будь-яку пору року.

Здоров’я вас хай не підводить,

І щастя часто в хату заходить!

***

Бджоли весело дзижчать

Червоніють маки,

Люди в храмах святять мед,

Дозрівають злаки.

Вас вітаю дуже щиро

З Маковієм, Спасом!

Аби вам зустріти зиму

Зі солодким запасом.

Традиції на Маковій зародилися ще в язичницькі часи.

Православна церква присвячує це свято пам’яті своїх чудотворних святинь: Іконі Володимирській Богоматері, Образу Спасителя і Животворящого Хреста Господнього.

На Медовий Спас припадає день пам’яті старозавітних мучеників Маккавеїв і починається Успенський піст.

У народі цей день пов’язують зі збором врожаю меду і маку.

У це свято заведено було пити узвар і медовуху, а також пекти солодкі пироги.