Медовий Спас в Україні припадає на 14 серпня. Цього дня заведено вшановувати пам’ять трьох святинь. Свято має й інші назви — Перший Спас, Мокрий Спас, Маковий Спас, Спас на воді.

Факти ICTV приготували оригінальні листівки з Медовим Спасом, які зроблять приємно близьким і друзям навіть на відстані. Варто також привітати тих, хто шанує традиції і звичаї.

У цей день заведено починати збирати мед, а після — святити та споживати. Разом із медом в храмах також освячують і воду. На Медовий Спас печуть млинці, пряники, а також інші солодощі, які відмінно поєднуються з медом.

Перший Спас назвали Медовим через відповідний час для збору меду. Соти у вуликах до цього періоду вже наповнені, і зібраний мед дозволялося вживати саме з цього дня. Його можна використовувати в багатьох стравах — їсти з хлібом та солодощами, або ж виготовляти з нього безалкогольні напої.

Раніше свято проводили на пасіках і ярмарках, де збиралися підлітки та молодь, яка після отримання меду співали пісні.

У цей день необхідно дбайливо ставитися до води. Раніше було заведено чистити криниці — Медовий Спас ознаменував наближення осені. На свято існує і заборона — після 14 серпня не можна купатися у водоймах через знижену температуру води.

Зливи в Медовий Спас обіцяли посушливу осінь і весну. Якщо на свято була спека — наступне літо буде холодним. Достиглі озимі культури на 14 серпня ознаменовують багатий урожай, а якщо троянди почали відцвітати — наближаються різкі похолодання.

Після Медового спаса в Україні святкують Яблучний – 19 серпня, і Горіховий – 29 серпня.