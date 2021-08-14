В Україні є безліч незвичайних місць, де можна відпочити, набратися сил і просто насолодитися природою. Влітку це робити подвійно приємно, до того ж, наразі воно в самому розпалі, а серпень – місяць відпусток.

Факти ICTV підготували п’ять незвичайних місць для відпочинку влітку. Як до них дістатися та що подивитися – далі в матеріалі.

Джарилгач

Острів Джарилгач або українські Мальдіви – білосніжний пісок, яскраво-блакитна вода Чорного моря та багата фауна.

Він розташований у Херсонській області та вважається найбільшим островом в Україні й другим за довжиною. Його площа 62 кв.м.

Якщо ви любите самоту з природою та спокійний відпочинок, тоді це місце не залишить вас байдужим. Тут можна побачити дельфінів, уссурійських єнотів, оленів, муфлонів та багато інших диких тварин. Також є рідкісні рослини, лікувальні грязі та солоні озера – понад 400 штук.

Джарилгач вважається нежилим, на ньому немає безлічі готелів, магазинів і ресторанів. Практично всі пляжі збереглися в первісному вигляді.

Зазвичай туристи на острові живуть у наметах, беруть із собою продукти та всі необхідні речі. Однак на південному березі є будиночки та зона для комфортного відпочинку. Також там є нічліг.

Найпростіший спосіб дістатися до острова – катером із Скадовська, приблизна ціна – 200 грн у дві сторони. Вони везуть у дві точки – коса Глибока і Маяки. Перший варіант підійде для туристів, які віддають перевагу відпочинку дикунами, другий – для комфортного відпочинку.

Проживання У Гавриловича в три-чотиримісному будиночку в серпні – 700 грн за добу, проте ціни краще уточнювати перед тим, як вирішите вирушити на острів.

Ціна триразового харчування – 300 грн. Також можна взяти екскурсію островом на конях – 200 грн, поїздку до ченця – 250-300 грн, поїздку на Маяк – 250 грн, екскурсію з екскурсоводом – 800 грн. Крім того, на Джарилгачі є низка розваг – катання на катамаранах, банані, лижах.

Дземброня

Дземброня – місце народження хмар, найвисокогірніше село в Україні. Люди, які проживають у ньому, називають себе улюбленцями долі, оскільки все населення – близько 300 осіб.

Чисте повітря, безмежні гори, стрімкі потоки гірських річок – все це ви знайдете в Дземброні. Це село чудово підходить для спокійного відпочинку, залишитися наодинці тут вам не завадить ніхто.

Крім того, тут можна зустріти світанок на горі, побачити каскади водоспадів, відвідати полонини та просто насолодитися природою.

Варто враховувати, що Дземброня розташована далеко від будь-яких транспортних доріг і розв’язок, тому найкраще добиратися на власному авто.

Однак є й інший варіант – дістатися поїздом до Івано-Франківська або Чернівців, від 256 грн до 2079 грн (з Києва), звідти доїхати на маршрутці до Верховини – 120 грн, та пересісти на автобус до Дземброні.

Вибір проживання у Дземброні невеликий. Залишитися з ночівлею можна в дерев’яних котеджах, садибах або невеликих готелях. Ціна стартує від 100 грн за добу.

Озеро Світязь

Найбільше і найглибше озеро в Україні. Його площа становить 22,6 кв.м. Максимальна глибина – 58,4 м. Опинившись уперше на Світязі, можна подумати, що перебуваєш на березі моря.

Густі хвойні ліси, кристалічна вода, мальовничість природи та безліч облаштованих зон – усе це створює унікальну атмосферу для відпочинку. Крім того, це чудове місце для проведення часу з дітьми, оскільки близько 100 м глибина озера незначна.

На Світязі є чим зайнятися – гірки, батути, ігрові комплекси, оренда човнів, катамаранів і занурення з аквалангом. Екскурсії на позашляховику, туристичних байдарках, велораллі тощо. Завзятим рибалкам теж тут сподобається.

Житла навколо озера безліч – на будь-який смак і гаманець. Можна зупинитися в наметовому містечку. Ціни на номери стартують від 150 грн за людину на добу. Також можна орендувати будинок – від 1000 грн на добу.

Добиратися до Світязя найкраще поїздом до Ковеля. Ціна квитка з Києва – 407 грн купе, 238 грн – плацкарт, 947 грн – люкс. З Ковеля на таксі або автобусі доїхати до смт Шацьк – до 100 грн, а звідти прямувати вже до озера.

Лемурійське озеро

Напевно, кожен чув про рожеве озеро в Херсонській області, проте мало хто там був. Якщо ви досі розмірковуєте, чи варто їхати – однозначно так.

Це озеро називають українським Мертвим морем, оскільки вода в ньому солона, проте дуже корисна. Багато хто сюди їде саме для того, щоб оздоровитися. І, звичайно ж, зробити гарні фото, оскільки краса озера вражає.

Дорога займе чимало часу, проте це варте того, щоб побачити унікальний пейзаж.

Щоб дістатися до лемурійського озера, потрібно спершу приїхати в Херсон. Ціна квитка з Києва – від 225 грн за плацкарт до 1332 грн за люкс. Далі на херсонському автовокзалі сісти в автобус, який їде до смт Чаплинка – до 150 грн, звідти в село Григорівка. Потім можна найняти приватного перевізника, який доставить вас на потрібну локацію або дійти пішки – 4 км.

Біля самого озера можна зупинитися в наметах. Також недалеко є добове житло в оренду – від 100 грн за місце або від 1200 грн за будинок.

Актівський каньйон

Актівський каньйон розташований на річці Мертвовод поблизу села Актово (Миколаївська область). Ще кілька років тому це місце не було таким популярним, проте з появою соціальних мереж про цю локації дізналося багато людей.

Висота гранітно-базальтових скель досягає 40-50 м (15-20 поверхів). Тутешні місця ще називають Малим Кримом.

Вважається, що ця природна зона під Миколаєвом була найважливішим центром Скіфії. Тут молилися богам і проводили ритуали.

Рідкісні види папороті, ялівець, фіалки, зарості аїру – все це можна побачити на Актівському каньйоні. Крім того, поблизу розташовані Трикратський ліс, Арбузинський і Малий Актовий каньйони, а також білі скелі, які нерідко порівнюють із Паммукале в Туреччині. Це місце однозначно для любителів природи та красивих фото.

Жити на Актівському каньйоні можна в кемпінгу: парковка для машини – 50 грн, місце під намет – 50 грн, прокат і проживання в наметі – 100 грн.

Також у кемпінгу можна орендувати капсулу для сну – 300 грн, замовити комплексний обід – 120-150 грн.

Найпростіше добиратися до каньйону на власному авто, головне – щоб воно було не низької посадки. Також можна доїхати до Вознесенська на автобусі, ціна квитка з Києва – 290-400 грн, потім пересісти на маршрутку до села Трикрати, а тоді, щоб дістатися до локації, потрібно йти пішки хвилин 10 або найняти приватного перевізника.