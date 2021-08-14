Сирники — страва, рецепт якої українці найчастіше шукають у мережі. Як приготувати ідеальні сирники, розповіла переможниця реаліті-шоу МастерШеф на СТБ і засновниця кондитерської школи Ліза Глінська.

Вона може приготувати сирники на всяк смак: солоні із зеленню, солодкі із карамеллю та навіть у духовці із манкою.

– Я варю невелику кількість манки з додаванням яйця, а потім – формую масу як сирники, обвалюючи у кокосовій стружці. Після цього запікаю в духовці, – поділилася секретом Ліза.

Ліза знає десятки рецептів сирників, але сьогодні готуватиме за тим, що підійде всім. Простий, класичний рецепт, але із секретиком, завдяки якому страва точно буде вдалою.

Щоб обрати правильно головний інгредієнт, потрібно йти до ринку.

Сир не повинен бути жирним. З жирністю 9-12% така молочна продукція підійде для запіканок для лінивих вареників.

Ліза шукає сир жирністю до 5% – ідеальний саме для сирників. І хоча на ринку продають без вказування відсотків, досвідчена шеф-кухарка 5% сир може відрізнити навіть на око.

Для сирників потрібно пів кілограма сиру. Час готувати. Перш ніж додавати інші інгредієнти — його треба перетерти. Це і є головна запорука пухких зовні та ніжних всередині сирників!

– За допомогою сита потрібно перетерти сир до однорідної консистенції. Після цього він триматиме форму навіть без додавання яйця та муки, — розповіла шеф-кухар.

Після цього повинна вийти сніжна маса. На 0,5 кг сиру додається одне яйце, столова ложка цукру та чайна солі, а потім – 30 грамів борошна. Після змішування варто з маси зробити невеличкі кульки.

Приплюснути сирники можна навіть ножем – цим лайфхаком Ліза часто користується поза камерою.

Смажити сирники потрібно до золотистої скоринки. Якщо багато наліпили — зайві можна покласти до морозилки з максимальним терміном до двох тижнів. Після цього сир втрачає корисні речовини.

На приготування сирників Ліза витратила до 20 хвилин.