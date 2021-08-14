У неділю, 15 серпня 2021 року, в Україні святкується День археолога.

Це свято не приурочений до жодного відкриття, однак в нашій країні він має офіційний статус з 2008 року. Його було засновано згідно з указом президента №694/2008.

Які ще свята відзначаються 15 серпня, а також прикмети і заборони читайте в матеріалі Фактів ICTV.

15 серпня – яке сьогодні свято

Християни західного обряду відзначають Успіння Пресвятої Богородиці та її вознесіння на небеса.

Крім того, 15 серпня відзначається День народження телефонного привітання Алло, яке було придумано американцем Томасом Едісоном в 1877 році.

На його думку, саме таке звернення найкраще підходить, щоб підтвердити з’єднання.

Народні прикмети на 15 серпня

Якщо з ранку хмари нерухомі – погода найближчим часом буде теплою і сонячною;

якою буде погода в цей день – такою ж вона буде і в вересні;

якщо павуки плетуть маленькі мережі – незабаром прийде осінь;

якщо жаби ввечері дуже активні – чекай дощу, а якщо різко замовкають – сильного вітру;

Що не можна робити 15 серпня

Не можна що-небудь активно святкувати – в цей день потрібно вести себе тихо, а інакше можна залучити нещастя;

не можна працювати понад міру і переїдати, в іншому випадку можуть з’явитися серйозні проблеми зі здоров’ям;

не можна дивитися страшні фільми і читати страшні книги, це може привести до горя в сім’ї;

не можна брати гроші в борг і давати їх друзям – в іншому випадку можна потерпіти фінансовий крах.

Іменини 15 серпня

Сьогодні День ангела святкують: Василь, Іван, Кирило, Платон, Роман, Степан, Тарас, Федір.