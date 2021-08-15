Чоловік із Південної Кароліни (США) вдруге за 11 днів виграв у лотерею кругленьку суму.

Переможець 16 липня отримав приз у розмірі $40 тис., а 27 липня ще три мільйони доларів.

Переможець придбав обидва квитки лотереї Mega Millions Quick Pick Південної Кароліни на заправці.

– Я не міг повірити. Моя сім’я була приголомшена, коли я повідомив їм про новину, – сказав він.

Організатори лотереї повідомили, що шанс виграти $40 тис. дорівнював 1 до 931 001, а шанс на виграш трьох мільйонів – приблизно 1 до 13 мільйонів.

У червні маленький українець виграв у лотерею набагато більший за гроші приз.

Мешканець міста Скалат Тернопільської області Арсен Борис виграв препарат для лікування генетичної хвороби вартістю $2,125 млн за одну дозу.

Хлопчик страждає від спинально-мязової атрофії, проте дороговартісне лікування родина не могла собі дозволити.

Близькі хлопчика почали збирати кошти. Водночас зареєструвалися для участі в лотереї, під час якої щомісяця розподілялися такі препарати.

За словами матері, препарат прибуде до України щонайменше за місяць. Уводитимуть його в одній із клінік Охматдиту у Києві.

У США два роки назад схвалили ліки Zolgensma (onasemnogene abeparvovec-xioi). Це препарат першої генної терапії для лікування дітей віком до двох років зі спинально-м’язовою атрофією.