День ангела Василя в Україні відзначають щонайменше 20 разів на рік. Серед цих дат – 5 січня, 7 лютого, 3 березня, 2 квітня, 22 травня, 5 червня, 16 липня, 15 серпня, 10 вересня, 3 жовтня, 11 листопада та 20 грудня.
З давньогрецької мови ім’я Василь означає царський. В Англії розповсюджена форма імені – Безиль, а у Франції – Базиль.
Василь – мудрий та сміливий чоловік з чудовим почуттям гумору. Він завжди популярний серед дівчат, оскільки має надзвичайну вроджену харизму.
Факти ICTV зібрали найкращі привітання у віршах та СМС для Василя. Привітайте своїх знайомих зі святом, впевнені, їм буде приємно почути від вас добрі слова.
Привітання з днем ангела Василя
Василю, сьогодні з неба відкрив двері твій ангел, адже у тебе іменини. Привітати я хочу тебе з Днем ангела, будь завжди щасливим!
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Ти найщасливіший і найкрасивіший, рідний і добрий Василю. Ти ніжність і турбота, ти сонячний промінь. Вітаю з іменинами!
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Василь, тобі я побажаю прямо:
Завжди щоб любили дами,
Щоб життя не затьмарювали хмари
І був завжди щасливий!
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Ти найулюбленіший і найкрасивіший,
Улюблений, рідний і добрий Василь.
Ти ніжність і ласка, ти сонячний промінь,
Ти чарівний і дуже могутній.
Василь, з любов’ю вітаю тебе.
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Ти чарівний, Василь,
По-царськи щедрий і сповнений сил.
Недарма багато носили
Таке ім’я на Русі.
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Василь – царська душа!
Сьогодні Вас ми вітаємо
І щастя, радості бажаємо.
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Скрізь, де жарти, сміх, веселощі,
Василь у центрі, безсумнівно!
Приклад усім яскравий подає
І маси за собою веде. З іменинами!