День ангела Василя в Україні відзначають щонайменше 20 разів на рік. Серед цих дат – 5 січня, 7 лютого, 3 березня, 2 квітня, 22 травня, 5 червня, 16 липня, 15 серпня, 10 вересня, 3 жовтня, 11 листопада та 20 грудня.

З давньогрецької мови ім’я Василь означає царський. В Англії розповсюджена форма імені – Безиль, а у Франції – Базиль.

Василь – мудрий та сміливий чоловік з чудовим почуттям гумору. Він завжди популярний серед дівчат, оскільки має надзвичайну вроджену харизму.

Факти ICTV зібрали найкращі привітання у віршах та СМС для Василя. Привітайте своїх знайомих зі святом, впевнені, їм буде приємно почути від вас добрі слова.

Привітання з днем ангела Василя

Василю, сьогодні з неба відкрив двері твій ангел, адже у тебе іменини. Привітати я хочу тебе з Днем ангела, будь завжди щасливим!

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Ти найщасливіший і найкрасивіший, рідний і добрий Василю. Ти ніжність і турбота, ти сонячний промінь. Вітаю з іменинами!

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Василь, тобі я побажаю прямо:

Завжди щоб любили дами,

Щоб життя не затьмарювали хмари

І був завжди щасливий!

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Ти найулюбленіший і найкрасивіший,

Улюблений, рідний і добрий Василь.

Ти ніжність і ласка, ти сонячний промінь,

Ти чарівний і дуже могутній.

Василь, з любов’ю вітаю тебе.

* * *

Ти чарівний, Василь,

По-царськи щедрий і сповнений сил.

Недарма багато носили

Таке ім’я на Русі.

* * *

Василь – царська душа!

Сьогодні Вас ми вітаємо

І щастя, радості бажаємо.

* * *

Скрізь, де жарти, сміх, веселощі,

Василь у центрі, безсумнівно!

Приклад усім яскравий подає

І маси за собою веде. З іменинами!