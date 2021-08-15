15 серпня в Україні відзначається День археолога. Традиційно в цей день в музеях відкривають різні виставки, присвячені археології, де кожен може познайомитися з наукою ближче.

Якщо у вашому оточенні є люди, які мають безпосередній зв’язок із археологією, не забудьте їх привітати. Факти ICTV підготували найкращі привітання в листівках із Днем археолога 2021.

Ще до 2008 року День археолога в Україні був неофіційним. Ще з 1947 року це свято відзначали всі археологічні експедиції, які проводили свої дослідження.

Археологія – це важлива наука, яка знайомить нас із стародавньою цивілізацією, вивчає культуру різних епох, побут, а також дозволяє вивчити останки тварин і рослин. Археологи не обмежуються науковою роботою на суші, вони також вивчають підводний світ.

Людина, яка займається цією професією, має ряд різноманітних завдань, проте головна – розкопки для пошуку джерел дослідження. Тому іноді археологів порівнюють із детективами, оскільки їм теж потрібно щось шукати.

У серпні чимало професійних свят. 19 серпня відзначається День пасічника, 28 серпня – День далекобійника, 29 серпня – День шахтаря. Повний календар свят на серпень 2021 – дивіться на Фактах ICTV.