Традиційно 15 серпня в Україні відзначають День археолога. Сьогодні варто привітати всіх, хто причетний до цієї професії.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем археолога в СМС.

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З днем археолога сьогодні вітаємо, Нових скарбів знайти побільше бажаємо, Удача хай поруч іде повсякчас, Прихильною хай буде доля до вас.

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З Днем археолога. Бажаю щодня шукати те, що важливо й цікаво, завжди знаходити те, що потрібно й унікально, постійно докопуватися до істини та до дивних знахідок, ніколи не втрачати віри в себе і нюху на велику удачу!

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У ваших руках історії нитки,

Ви повертаєте те, що забуто:

Пам’ять про предків, забуту славу,

Свято ви заслужили за правом.

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Нехай на розкопі й у кабінеті

Навіть при найскромнішім бюджеті

Пошуку дух і богиня везіння

Будуть із вами всюди й постійно.

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Професійне свято археологів було встановлено у 2008 році указом президента Віктора Ющенка.

Таким чином він хотів відзначити вагомий внесок українських вчених у розвиток вітчизняної археології.

В Україні археологи зробили одне з найвизначніших відкриттів у світі. У 1971 році вони знайшли у кургані Товста Могила, що на околиці міста Покров Дніпропетровської області, скіфську золоту пектораль.

Ця прикраса стала відома на весь світ. А в ООН пектораль назвали однією з найгарніших пам’яток давнини.