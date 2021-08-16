День ангела – Соломії (16 серпня): привітання і значення імені

16 серпня відзначають день ангела Соломії. Іменини святкуються на честь святої Соломії Мироносиці.

Якщо у вашому оточенні є власниці цього імені, не забудьте їх привітати. Факти ICTV зібрали для вас найкращі листівки та СМС-привітання з днем ангела Соломії.

Привітання з днем ангела Соломії в листівках

Привітання з днем ангела Соломії в СМС

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Соломіє, вітаю з Днем Ангела! Нехай твій небесний охоронець буде поруч Тебе у хвилини радості і смутку, кохання і розлучень, щохвилини, щосекунди. Коли Ти впадеш, він – підніме, коли ти заплачеш – втішить, коли ти радітимеш він радітиме разом з тобою.

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З Днем ангела, Соломійка! Твій небесний опікун подарував тобі безліч хороших якостей. Бажаю тобі не розгубити цей цінний набір ангельських подарунків по житті і пишається тим ім’ям, що подарували тобі твої батьки.

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Соломіє, вітаю з Днем ангела. Нехай твій ангел надійно охороняє тебе від усього злого і заохочує лише на добрі справи.

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Соломіє, цього дня ти святкуєш народження свого ангела. Я хочу привітати його з цією датою і побажати, щоб ви ніколи не розлучалися, щоб твій ангел завжди знаходився за спиною, оберігаючи від усіх бід і напастей. Щиро вітаю!

Значення імені Соломія

Соломія (Саломея) – ім’я єврейського походження (шалом – мир), яке перекладається як мирна, спокійна. Чоловічий варіант імені – Соломон.

Власниці цього імені найчастіше доброзичливі й енергійні. Вони вміють контролювати свій настрій, незважаючи на свою емоційність, проте здатні до сильного гніву, якщо їх роздратувати.

Соломії сповнені ідей, люблять доглядати за своєю зовнішністю та добре одягатися.

У стосунках із протилежною статтю дівчина на ім’я Соломія часто занадто ідеалістична. Крім того, вона може стати залежною від чоловіка, не дивлячись на своє лідерство.

Найчастіше Соломії стають педагогами, психологами, нянями, працівниками медицини або консультантами. Області, пов’язані з бізнесом, також відкриті для них.

Для Соломії не чужа робота на благо інших і турбота про дітей.