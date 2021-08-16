На початку першого місяця осені 2021 року українці зможуть побачити повний місяць у фазі знаку Діва. Астрологи стверджують — ця фаза місяця наступить 7 вересня у вівторок. Очікуваний час – 03.52.

7 вересня — другий місячний день. Ця доба відмінно підійде для кропіткої роботи, до якої варто підходити вдумливо і зосереджено. Вівторок буде сповненим енергії, а удача супроводжуватиме справжніх трудоголіків, хоча і сконцентруватися на роботі буде складно.

Цього дня фінансова діяльність принесе матеріальну винагороду. Особливо варто приділити увагу банківським операціям. Купівля та продаж нерухомості точно обернеться успіхом.

Рекомендується також зайнятися навчанням і підвищенням кваліфікації — шанси на успіх помітно збільшаться. Варто приділити увагу і фізичному стану — саме час почати робити різні вправи, а також прислухатися до дієт.

З негативних сторін повного місяця 7 вересня — злість і скупість. Нові починання допоможуть уникнути цих негативних думок.

Місячний календар 2021

Місячний календар на 2021 рік передбачає багато сприятливих і продуктивних днів.

Наприклад, у вересні для побачень, подорожей і прогулянок відмінно підійдуть 14 і 15 вересня.

Варто остерігатися днів, яким приписують невдачі – 3-е, 6-е і 21-е. Рекомендується відмовитися від подорожей.