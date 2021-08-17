Як на пляжі заховати телефон та гроші

Відпочиваючи біля води, людям часто доводиться вигадувати, як заховати цінні речі, коли вони йдуть плавати?Чудовим вирішенням цієї проблеми є відвідування пляжу компанією або хоча б удвох.

Однак що робити мандрівникам, які вирішили відпочити самі? Факти ICTV підготували 6 способів, як можна заховати гроші та телефон на пляжі та не стати жертвою крадіїв.

Засоби особистої гігієни

Цінні речі можна заховати у пакетик з жіночою гігієнічною прокладкою або до упаковки вологих серветок. Гроші краще покласти між двома вологими серветками та помістити всередину засобу особистої гігієни.

Під час пандемії кожна людина носить з собою захисну маску. Вона може стати чудовим тимчасовим сейфом для ваших речей. Для цього треба обережно розрізати маску та покласти туди цінні речі.

Ці речі не привертають зайвої уваги, саме тому вони можуть стати чудовим вирішенням проблеми.

Пляшка від сонцезахисного крему

Також чудово підійде порожня пляшка від гелю для душу, шампуню та кондиціонеру. Якщо ви вирішили скористатися цим методом, спочатку її треба ретельно вимити, потім розрізати частину пакування, де вона закривається, та покласти туди цінні речі.

Також пляшку можна додатково помістити в одноразовий пакет, який треба змастити сонцезахисним кремом. Так ви створите ілюзію, що пляшка від крему протікає, а, отже, ніхто і не подумає, що там можуть бути цінні речі.

Взуття

Сховати цінні речі можна у кросівках. Після того, як ви зняли взуття, їх треба покласти всередину.

Також можна використати старе взуття. Для цього треба прорізати щілину у підошві, куди можна заховати гроші або банківську картку.

Потайна кишеня у підстилці

Можна одразу придбати підстилку для пляжу з потайною кишенею. Такий варіант не привертає зайвої уваги, тому що вона є стандартним атрибутом для пляжу.

Перед тим, як покласти телефон до кишені, його краще обгорнути одноразовим пакетом. Ви вбережете смартфон від піску, який може потрапити до кишені.

Водонепроникний чохол

Найкращим варіантом буде взяти цінні речі з собою у воду. У такий чохол можна покласти як смартфон, так і інші документи. Він не заважає плавати, тому що кріпиться на лямку. Її можна повісити собі на шию або обмотати навколо руки.

Сусіди

Найпоширеніший варіант – поспілкуватися з сусідами, які розташувалися поруч. На пляжі краще обрати сімейну пару з дітьми та ввічливо попросити пригледіти за вашими речами.

Зазвичай нові знайомі не відмовляють у проханні, а потім самі просять пригледіти за їх речами.

Непримітний зовнішній вигляд

На відпочинку завжди хочеться виглядати ідеально. Однак якщо ви відпочиваєте самі, то на пляжі краще не привертати зайвої уваги.

Правильніше буде обрати максимально простий одяг та взуття. Зазвичай крадії не звертають уваги на туристів, що не виділяються на фоні інших відпочивальників.