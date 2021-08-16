17 серпня в Україні немає державних або професійних свят, а в церковному календарі сьогодні – День пам’яті преподобної мучениці Євдокії.

У народі його називають Авдотья Малинівка, Огірочниця або Сіногнійка, оскільки до цього дня достигає лісова малина, господині збирають останні огірки і починаються дрібні дощі, які можуть згноїти неприбране вчасно сіно.

17 серпня – яке сьогодні свято

Сьогодні відзначають День Незалежності Індонезія і африканська держава Габон.

Є в календарі на 17 серпня і кілька цікавих неофіційних свят. У США, наприклад, відзначають Дні ванільного заварного крему і вдячності чорній кішці. А в світі – Міжнародний день чорного кота і День картоплі.

Прикмети на 17 серпня:

Тепла погода – до хорошого урожаю.

Яка погода на Євдокію – такий і в листопаді буде.

Багато роси – урожай льону буде поганим.

Жаркий день – до хорошого сінокосу, дощовий – до невдалого.

Якщо в цьому році багато малини, то урожай хліба буде відмінний.

Що не можна робити 17 серпня:

Затівати прибирання в будинку.

На роботі з’ясовувати стосунки з колегами.

Давати і брати гроші в борг.

Іменини 17 серпня

День ангела сьогодні відзначають: Андрій, Антон, Дарина, Денис, Максим, Євдокія, Іван, Ірина та Костянтин.