17 серпня в Україні немає державних або професійних свят, а в церковному календарі сьогодні – День пам’яті преподобної мучениці Євдокії.
У народі його називають Авдотья Малинівка, Огірочниця або Сіногнійка, оскільки до цього дня достигає лісова малина, господині збирають останні огірки і починаються дрібні дощі, які можуть згноїти неприбране вчасно сіно.
17 серпня – яке сьогодні свято
Сьогодні відзначають День Незалежності Індонезія і африканська держава Габон.
Є в календарі на 17 серпня і кілька цікавих неофіційних свят. У США, наприклад, відзначають Дні ванільного заварного крему і вдячності чорній кішці. А в світі – Міжнародний день чорного кота і День картоплі.
Прикмети на 17 серпня:
- Тепла погода – до хорошого урожаю.
- Яка погода на Євдокію – такий і в листопаді буде.
- Багато роси – урожай льону буде поганим.
- Жаркий день – до хорошого сінокосу, дощовий – до невдалого.
- Якщо в цьому році багато малини, то урожай хліба буде відмінний.
Що не можна робити 17 серпня:
- Затівати прибирання в будинку.
- На роботі з’ясовувати стосунки з колегами.
- Давати і брати гроші в борг.
Іменини 17 серпня
День ангела сьогодні відзначають: Андрій, Антон, Дарина, Денис, Максим, Євдокія, Іван, Ірина та Костянтин.