Вже незабаром розпочнеться осіння пора та новий навчальний рік. Для кожного школяра цей період є дуже важливим, тому до свята 1 вересня всі починають готуватися заздалегідь.

Незмінним атрибутом Дня знань є букет квітів, який школярі даруватимуть класному керівнику чи директору школи.

Це давня приємна традиція, яка додає цьому дню урочистості та святкового настрою. Дарування квітів свідчить про повагу до педагогів та ваше ставлення до 1 вересня.

Факти ICTV підготували варіанти букетів на 1 вересня та дізналися ціни на них.

Букети-компліменти – 250 грн

Букет із сухоцвітів – 250 грн

Букет із жоржинами – 360 грн

Букет з еустомами – 985 грн

Букет з трояндами та герберою – 620 грн

Коробка з квітами і зефіром – 585 грн

Букет з гіпсофілою – 520 грн

Корзина квітів з соняшниками – 580 грн

Букет з соняшником – 615 грн

Букет з гладіолусами і молюцелою – 1045 грн

Під час вибору букета на 1 вересня варто звернути увагу на лаконічні квіткові композиції, які не перевантажені зайвими деталями.

Краще відмовитись від банальних букетів з гвоздиками, айстрами або кількома трояндами у целофановій обгортці з блискучими стрічками.

А приємно здивувати свого вчителя можна квітами у коробках, кошиках, горщиках чи склі.

У коробки з квітковими композиціями додають солодощі, фрукти та різні елементи декору, наприклад, такі символи шкільного життя, як олівці.

Проте флористи радять під час вибору букета на 1 вересня орієнтуватися не лише на сучасні тренди, а й довіряти особистому смаку.

Раніше ми розповідали, який макіяж зробити на 1 вересня у школу. Це досить актуальна тема, оскільки усім дівчаткам хочеться мати гарний вигляд у перший день після літніх канікул.

А підкреслити свої переваги можна за допомогою легкого та природного макіяжу, який не привертатиме зайвої уваги.

Фото: Depositphotos, Kiwi flower shop