Найвигідніший спосіб кредитування: Capital Invest пропонує кредит під заставу нерухомості

Кредит під заставу нерухомості – найвигідніший вид кредитування. Це відмінний спосіб отримати велику суму на будь-які потреби – розвиток приватного бізнесу, придбання житла або автомобіля, не надаючи довідку про доходи.

Головне тут – це наявність нерухомого майна і своєчасна оплата платежів.

Кредит під заставу нерухомості – це видача позики під заставу квартири, офісу або приватного будинку. Позичальник залишається власником нерухомого майна, не анулює прописку і нікому не передає право власності.

Протягом дії кредитного договору можна продовжувати користуватися нерухомістю для своїх цілей. Позичальник лише зобов’язується виконувати умови кредитного договору, в іншому випадку кредитна організація має право продати нерухомість і погасити заборгованість.

Такий кредит доступний всім громадянам України віком від 18 років, які мають у своєму розпорядженні нерухоме майно. Тому послугами https://capital-invest.com.ua/ru / може користатися як студент, так і пенсіонер.

Головна перевага такої співпраці в тому, що тут не потрібна довідка про дохід або ідеальна кредитна історія. Також не потрібно вказувати цілі використання виданих грошей, на відміну від банківського кредиту.

Процентна ставка кредиту під заставу нижче, ніж у споживчого, а умови вигідніше. Capital Invest пропонує отримати до 80% вартості нерухомого майна під 1,8% на місяць – це в два рази менше, ніж у будь-якому державному банку.

Термін кредитування від 3 місяців до 5 років. Чим більше термін, тим менше щомісячний платіж. При оформленні кредитного договору складається графік виплат, який буде зручний для позичальника, і регулюється сума платежу – таким чином, аби вона була зручною.

Заявка на кредит оформляється дуже швидко, а її результат стає відомий протягом одного дня. Після оформлення заявки нерухомість оглядається, визначається її ринкова вартість.

Умов тут небагато: об’єкт застави не може бути в кредиті або під арештом, також не повинно бути прострочень по комуналці.

На підсумкову суму впливає стан нерухомості: наприклад, якщо ваша квартира або будинок в аварійному стані, гроші не дадуть.

У будь-якому випадку, кредит під заставу нерухомості – це вигідне рішення, коли потрібна велика сума тут і зараз.

Оформлення кредиту в банку може тривати тижнями, і в більшості випадків все закінчується невдачею. До того ж банки проводять жорсткі перевірки, і не кожен клієнт зможе отримати кредит.

Capital Invest максимально спростив процес оформлення і зробив умови кредитування найбільш вигідними для клієнта!