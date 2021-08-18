Вчені довели зв’язок між зовнішністю і сімейним доходом

Вчені довели зв’язок між зовнішністю і заробітком: невисокі чоловіки та повні жінки заробляють на тисячу доларів на рік менше, ніж їхні високі та стрункі колеги.

Таких висновків дійшли дослідники Університету Айови.

У новому експерименті вчених взяли участь 2 383 добровольців. Їхні дані, включаючи сканування всього тіла і інформацію про сімейний дохід і статеву приналежність, детально вивчив ініціатор дослідження вчений університету Суйонг Сонг.

– Було встановлено, що у чоловіків, які заробляють понад $70 тис. на рік, збільшення зросту на сантиметр дає додатковий річний дохід приблизно в тисячу доларів, – зазначив Сонг.

Щодо жінок, дослідники виявили зв’язок між заробітком і вагою. Зниження індексу маси тіла на одиницю дає додаткові тисячі доларів на рік до сімейного доходу.

– Цікаво, чи є надбавка за фізичну привабливість на ринку праці? У більшості попередніх досліджень зовнішність найчастіше визначалася на основі суб’єктивних думок, які базуються на опитуваннях, – міркує Сонг.

Щоби вирішити цю проблему, команда звернулася до даних, зібраних в рамках проекту Civilian American and European Surface Anthropometry Resource (CAESAR), який проводився ВВС США з 1998 до 2000 року. Крім докладної демографічної інформації, вимірювань тіла за допомогою рулетки і штангенциркуля, дані включали 3D-сканування всього тіла.

Ці знімки дозволили дослідникам ввести дані про 2 383 людей у певний алгоритм, щоб ідентифікувати фізичні особливості і знайти закономірності.

Результати показали, що існує статистично значущий зв’язок між зовнішністю, статтю і сімейним доходом. Зріст чоловіка позитивно впливає на сімейний дохід, тоді як ожиріння жінки негативно позначається на доході сім’ї.

Джерело: Daily Mail