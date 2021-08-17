В Україні 18 серпня віряни вшановують пам’ять мученика Євстигнія, який народився в III столітті в Антіохії. Він шість років служив в римських військах при різних імператорів. Згідно з приданнями, він став свідком появи на небі Хреста, складеного з зірок. Знак обіцяв йому перемоги у всіх битвах.

Коли Євстигній постарів, то поїхав до себе на батьківщину, де він проводив весь час в молитвах. Коли на престол зійшов Юліан Відступник, то він спробував відродити язичництво. На Євстигнія написали донос, і він постав перед судом. Однак Юліан не пощадив його старості та наказав стратити.

Іменини 18 серпня

Вікентій, Дарина, Євдокія, Євстигній, Юхим, Іван, Христина, Максиміліан, Марія, Нонна.

Народні прикмети на 18 серпня

Якою буде погода 18 серпня, такий вона буде і в грудні.

Якщо птахи літають низько над землею, то скоро буде дощ.

Що не можна робити 18 серпня

Заборонено кричати.

Не варто сваритися.

Не можна босими ногами ходити по росі.

Краще не планувати далекі подорожі.

Значущі події 18 серпня

У цей день в 1958 році в США вийшов роман Володимира Набокова Лоліта, який приніс письменникові всесвітню славу.

Роман був присвячений скандальної теми. Головний герой Гумберт, від імені якого ведеться розповідь, без розуму від дівчаток-підлітків, яких він називає німфетки. Єдина радість в його житті – спостерігати здалеку за ними.

Також в цей день 1966 році NASA приступило до розробки космічного апарату Аполлон, який згодом виконував детальні дослідження місячної поверхні.

Свята в інших країнах 18 серпня

Австралія: День ветеранів В’єтнаму.

Болгарія: Свято Святого Іоанна Рильського.

Індонезія: День Конституції.

Північна Македонія: День збройних сил.

Пакистан: День посадки дерев.

Азербайджан, Казахстан: День прикордонника.

Таїланд: Національний день науки.

Події в історії 18 серпня

1743 – Джек Бротон сформулював правила боксу.

1786 – засновано столицю Ісландії Рейк’явік.

1826 – шотландський дослідник Александер Гордон Леїнг першим з європейців досяг стародавнього міста Томбукту на березі Нігеру.

1868 – досліджуючи сонячний спектр, французький астроном П’єр Жансен виявив новий елемент – гелій.

1920 – ратифікована дев’ятнадцята поправка до конституції США, що надала право голосувати жінкам.

1941 – працівники НКВС підірвали Дніпровську ГЕС, що призвело до смерті близько 100 тис. жителів берегової зони та червоноармійців.

1941 – НКВС почав депортацію етнічних німців з Кримської АРСР в Казахську РСР.

1992 – засновано Почесний знак президента України, першу нагороду незалежної України (з 1996 – орден За заслуги).

2006 – у Києві розпочався IV Всесвітній форум.

Церковний календар на 2021 рік

У церковному календарі на 2021 рік є безліч свят. Церковний календар допоможе визначитися, коли починається і закінчується певний пост, вкаже дати одноденних постів і поминальних днів у 2020 році.