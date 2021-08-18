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Факти / Lifestyle
Каріна Зуєва |

Біг, стрибки та сальто назад: Boston Dynamics показала на відео паркур роботів Atlas

роботи Atlas

Роботобудівельна компанія Boston Dynamics поділилася відеороликом, в якому гуманоїдні роботи Atlas займаються паркуром.

Роботи з легкістю долають смугу перешкод – бігають, стрибають, у кінці – синхронно роблять сальто назад.

У наступному відео Boston Dynamics продемонстрували, з якими труднощами вони зіткнулися, навчаючи роботів паркуру.

За словами представників компанії, на створення комплексу вправ пішло кілька місяців роботи та навчання. На роботах були відпрацьовані технології орієнтації та координації в просторі.

Тепер Atlas підлаштовують свої рухи залежно від предметів, що перебувають в їхньому полі зору. Однак ймовірність помилок все ще висока, тому в компанії продовжать удосконалювати рухи роботів Atlas із урахуванням особливостей їхньої будови.

У червні компанія вже демонструвала вміння своїх роботів. Тоді Boston Dynamics навчила сім роботів-псів Spot танцювати в унісон. Вони виконали танець під пісню гурту BTS IONIQ: I’m On It.

Синхронні кроки, обігрування танцювальних рухів і образ багаторукого робота-павича, проте самі роботи на музику не реагують, як здається на перший погляд. У компанії розповіли, що в них вбудовані внутрішні годинники.

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Фото: скрін із відео Atlas | Partners in Parkour

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