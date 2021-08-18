Що подарувати вчителю на 1 вересня 2021

Вже зовсім скоро почнеться новий навчальний рік. Традиційно з Днем знань вітають вчителів та директора школи. Батьки часто замислюються над тим, що можна подарувати класному керівнику своєї дитини, окрім банального букета квітів.

Факти ICTV підготували 7 оригінальних ідей подарунків для вчителя на 1 вересня.

Букет солодощів

Шоколадні цукерки – це один із класичних подарунків для вчителів. Проте його можна зробити цікавішим та оригінальним. Для цього треба заздалегідь дізнатися вподобання людини. Чудовим варіантом будуть букети зі свіжих фруктів у шоколаді або солодощі, які ви приготуєте власноруч за сімейним рецептом.

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Також можна придбати шоколадну листівку з привітаннями.

Презентація

Цей варіант особливо вразить класних керівників. Для цього можна підготувати презентацію зі спільними фотографіями та звуковими привітаннями від учнів. Такий подарунок можна зберегти на флешці, а фото поставити у незвичну фоторамку.

Шкільне приладдя

Флешка та магніти для дошки ніколи не будуть зайвими. Також можна здивувати вчителя незвичними олівцями. Всередині кожного олівця знаходиться спеціальне насіння, з якого можуть прорости абсолютно різні рослини.

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Косметичні засоби

Набір з органічної косметики або мила ручної роботи буде чудовим подарунком для вчителя вашої дитини. Засоби для догляду за тілом або волоссям, кокосова олія та маска для обличчя ніколи не будуть зайвими.

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Книга

Заздалегідь поцікавтеся тим, якою літературою та тематикою захоплюється вчитель, та пошукайте книгу, яка буде цікава для конкретної людини.

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Також прекрасно підійде література з профільного предмета, педагогіки або психології.

Діловий щоденник

Вчителі майже щодня фіксують на папері нову інформацію або важливі дати. Діловий щоденник може стати чудовим помічником, тому що всі важливі дані будуть записані в одному блокноті.

Кавовий набір

Краще спочатку дізнатися, який напій більше подобається вчителю: кава або чай. Після цього можна підібрати тематичний набір з чашкою та улюбленими сортами кави.