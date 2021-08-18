29 серпня православні відсвяткують Горіховий Спас, який має кілька назв – Третій Спас, Хлібний або Спас на полотні. У 2021 році це число припадає на неділю.

Перший Спас (Маковія) – 14 серпня, Другий (Яблучний) – 19 серпня, а Третій (Горіховий) завершує цикл свят.

З ним пов’язують завершення жнив і дозрівання горіхів. 29 серпня наші предки пекли хліб з борошна нового врожаю. Звідси друга назва – Хлібний.

Лінуватися в цей день – великий гріх , оскільки потрібно збирати урожай та робити заготовки на зиму.

До речі, в народі кажуть, якщо в цьому році хороший урожай горіхів, то хліб не вродить, а в наступному буде все навпаки.

У календарі церковних свят на серпень 2021 є два неперехідних двунадесятих свята: 19 серпня – Преображення Господнє або Яблучний Спас і 28 серпня – Успіння Богородиці.

Крім того, в третій місяць літа є багатоденний Успенський піст, який починається 14 серпня та закінчується 28 серпня. Повний календар церковних свят на серпень 2021 – дивіться на Фактах ICTV.