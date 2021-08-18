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Факти / Lifestyle
Оксана Доротюк |

Коли святкують Яблучний Спас 2021 – дата

Коли святкують Яблучний Спас 2021 – дата

Яблучний Спас традиційно святкують 19 серпня, і цього року він припадає на четвер. Цього дня також святкують Преображення Господнє за допомогою святкового богослужіння.

Другий Спас є неперехідним церковним святом, тому щороку він відзначається в одну і ту саму дату. Яблучний Спас святкують через кілька днів після Медового Спаса, який припадає на 14 серпня.

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У цей день українці освячують яблука, різні фрукти, які не можна було їсти до Яблучного Спаса. Прийнято і готувати з них різні страви, а захід цього дня проводжають піснями й танцями.

Православні християни вшановують Яблучний Спас зрілими плодами, також свято знаменує початок нового життя без шкідливих звичок.

19 серпня всі пригощають один одного яблуками, оскільки вони символізують достаток, родючість і добробут у родині.

Після Яблучного Спаса заведено відзначати третій Спас – Горіховий. Він припадає на 29 серпня, цього дня заведено випікати хліб для освячення в храмі, після чого його поділяли між усією сім’єю.

В кінці серпня 2021 року українці святкуватимуть відразу кілька великих свят – Успіння Пресвятої Богородиці та Горіховий Спас. Вони припадають на останні вихідні цього літа. Успіння Пресвятої Богородиці відбудеться 28 серпня, і згідно з церковним переданням, апостоли зібралися в Єрусалимі, щоб попрощатись з Дівою Марією.

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