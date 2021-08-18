У середу, 19 серпня, православна церква відзначає Преображення Господнє. Свято також називають і Яблучним спасом. Це другий з трьох Спасів, і випадає він на строгий Успенський піст.
Яблуко символізує духовний шлях людини, тому і вибрали його в якості символу.
Саме свято згадує євангельську подію, а вірніше момент – коли апостоли побачили Христа у Преображенні.
У Священному писанні йдеться про те, що Ісус Христос піднявся на гору Фавор зі своїми учнями і почав там молитися. У той момент його вигляд став зовсім іншим. Обличчя засяяло, все тіло і одяг залило Божественно світло і апостоли наповнилися блаженством.
Ця подія сталась за 40 днів до моменту розп’яття Ісуса, а святкувати її почали у IV сторіччі.
Люди почали приносити до храму різні фрукти на знак подяки. Фрукти, а зокрема яблука, були символом тієї духовної солодкості, яку відчули учні Христа в момент його перетворення.
Так і утворилась народна назва Преображення Господнього – Яблучний Спас.
Але є й інші народні назви цього свята – Горохів день, Перші Осенини, Осенини та Свято перших плодів.
За традицією, до Яблучного Спаса не можна пробувати яблука, а коли свято настає, людина, яка відкушує яблуко, повинна загадати бажання.
Перед тим як відкусити потрібно промовити: Що надумано — збудеться, що збудеться — не минається.
Якщо перше освячене яблуко, яке ви з’їли кисле – вас чекають труднощі, а якщо солодке та смачне – таким буде ваше життя.
Віряни ходять до церкви і освячують фрукти, найчастіше це виноград, персики, груші, сливи, і, звичайно ж – яблука.
За прикметами, яблука спочатку потрібно віднести до церкви, а потім тільки куштувати.
Також ворожити на Яблучний Спас прийнято з давніх-давен. У Біблії змій-спокусник пропонував Єві саме цей фрукт. Тому це найкращий провісник у любовних справах.
У цей день не можна:
- скупитися та жалкувати щось, лаятися, вступати в конфлікти з родиною;
- відмовляти нужденним у допомозі та бажати людям поганого;
- починати їсти яблука до освячення їх у церкві;
- робити хатню роботу (займатись будівництвом, садівництвом, шити, мити підлогу, прасувати);
- не можна купатися у водоймах. Наші предки вірили, що у цей день можна розтривожити русалок;
- не можна порушувати піст, а також влаштовувати галасливі вечірки і гуляння;
- не можна вбивати комах та проганяти їх на Яблучний Спас. Навпаки, якщо в цей день на вашу руку сіла муха – це до великої удачі.
На Яблучний Спас потрібно:
- збирати врожай яблук, готувати їх до консервації, варити варення;
- пригощати знайомих та сусідів освяченими в церкві яблуками;
- пекти яблучні пироги або млинці чи вареники з яблучною начинкою.
Народні прикмети та повір’я на 19 серпня:
- Якою погода буде в цей день – такою вона буде і на свято Покрови;
- бджоли рояться – буде рясний дощ;
- якщо на Спас йде дощ, то осінь буде холодна та дощова осінь;
- якщо день сухий та сонячний – такою буде уся осінь.
У цей день іменини святкують: Архип, Макар, Михайло, Спасій, Нонна та Христина.
Наші предки вірили, що народжені у це свято діти отримають потужного покровителя і ангела-хранителя, особливо якщо будуть названі згідно з церковним календарем.