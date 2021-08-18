У середу, 19 серпня, православна церква відзначає Преображення Господнє. Свято також називають і Яблучним спасом. Це другий з трьох Спасів, і випадає він на строгий Успенський піст.

Яблуко символізує духовний шлях людини, тому і вибрали його в якості символу.

Саме свято згадує євангельську подію, а вірніше момент – коли апостоли побачили Христа у Преображенні.

У Священному писанні йдеться про те, що Ісус Христос піднявся на гору Фавор зі своїми учнями і почав там молитися. У той момент його вигляд став зовсім іншим. Обличчя засяяло, все тіло і одяг залило Божественно світло і апостоли наповнилися блаженством.

Ця подія сталась за 40 днів до моменту розп’яття Ісуса, а святкувати її почали у IV сторіччі.

Люди почали приносити до храму різні фрукти на знак подяки. Фрукти, а зокрема яблука, були символом тієї духовної солодкості, яку відчули учні Христа в момент його перетворення.

Так і утворилась народна назва Преображення Господнього – Яблучний Спас.

Але є й інші народні назви цього свята – Горохів день, Перші Осенини, Осенини та Свято перших плодів.

За традицією, до Яблучного Спаса не можна пробувати яблука, а коли свято настає, людина, яка відкушує яблуко, повинна загадати бажання.

Перед тим як відкусити потрібно промовити: Що надумано — збудеться, що збудеться — не минається.

Якщо перше освячене яблуко, яке ви з’їли кисле – вас чекають труднощі, а якщо солодке та смачне – таким буде ваше життя.

Віряни ходять до церкви і освячують фрукти, найчастіше це виноград, персики, груші, сливи, і, звичайно ж – яблука.

За прикметами, яблука спочатку потрібно віднести до церкви, а потім тільки куштувати.

Також ворожити на Яблучний Спас прийнято з давніх-давен. У Біблії змій-спокусник пропонував Єві саме цей фрукт. Тому це найкращий провісник у любовних справах.

У цей день не можна:

скупитися та жалкувати щось, лаятися, вступати в конфлікти з родиною;

відмовляти нужденним у допомозі та бажати людям поганого;

починати їсти яблука до освячення їх у церкві;

робити хатню роботу (займатись будівництвом, садівництвом, шити, мити підлогу, прасувати);

не можна купатися у водоймах. Наші предки вірили, що у цей день можна розтривожити русалок;

не можна порушувати піст, а також влаштовувати галасливі вечірки і гуляння;

не можна вбивати комах та проганяти їх на Яблучний Спас. Навпаки, якщо в цей день на вашу руку сіла муха – це до великої удачі.

На Яблучний Спас потрібно:

збирати врожай яблук, готувати їх до консервації, варити варення;

пригощати знайомих та сусідів освяченими в церкві яблуками;

пекти яблучні пироги або млинці чи вареники з яблучною начинкою.

Народні прикмети та повір’я на 19 серпня:

Якою погода буде в цей день – такою вона буде і на свято Покрови;

бджоли рояться – буде рясний дощ;

якщо на Спас йде дощ, то осінь буде холодна та дощова осінь;

якщо день сухий та сонячний – такою буде уся осінь.

У цей день іменини святкують: Архип, Макар, Михайло, Спасій, Нонна та Христина.

Наші предки вірили, що народжені у це свято діти отримають потужного покровителя і ангела-хранителя, особливо якщо будуть названі згідно з церковним календарем.