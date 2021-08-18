У православному календарі на вересень 2021 чимало церковних свят. Також є три важливі дати – 11, 21 і 27 числа.

11 вересня християни святкують Усікновення глави Іоанна Предтечі, 21 вересня – Різдво Пресвятої Богородиці, 27 вересня – Воздвиження Хреста Господнього.

На 11 і 27 числа також припадають одноденні пости.

Православний календар на вересень 2021 – список свят