У Києві на братській могилі учасників революції 1917-1921 років встановили святкову сцену для виступу італійського співака Андреа Бочеллі на День Незалежності України.

Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Володимир Прокопів.

Він наголосив на тому, що сцена встановлена просто на пам’ятному знаку могили, який перебуває у Державному реєстрі нерухомих пам’яток України.

– Проблема навіть не у формальних дозволах, а в тому, що монтажні роботи відбувалися прямо на братському похованні учасників революції 1917-1921 років. Це поховання належить до реєстру нерухомих пам’яток, – написав Володимир Прокопів.

Організатори концерту Андреа Бочеллі до Дня Незалежності України зазначили, що Володимир Прокопів маніпулює фактами.

За їхніми словами, у 1935 році на місці передбачуваного поховання було встановлено пам’ятний знак з написом антиукраїнського змісту. Цей напис, як і більшість елементів пам’ятника, був знищений під час Революції Гідності.

– Зараз постамент перебуває в аварійному стані. З огляду на його ідеологічне спрямування, відновлення пам’ятника не актуальне. Рішенням КМДА розташування зруйнованого постаменту має бути упорядковане, постамент заплановано демонтувати, – кажуть організатори.

Організатори додали, що на площі Конституції і раніше проходили розважальні заходи. Зокрема, Євробачення у 2017 році.

Варто зауважити, що це не перший конфуз, який стався під час підготовки до свята з нагоди 30-річчя незалежності України.

17 серпня у Києві на Алеї Героїв Небесної сотні почали встановлювати декорації з радянським інтер’єром.

Вони повністю перекрили меморіал з портретами загиблих під час Революції Гідності українців

Ці декорації мали бути частиною історичної художньо-театральної постановки. За задумом режисера, проект мав показати всі епохи, через які пройшла Україна на шляху до незалежності.

Таке дизайнерське рішення обурило українців, тому люди намагалися зламати локацію радянських інсталяцій.