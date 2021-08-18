Як економно зібрати дитину в школу

Цього року зібрати дитину в школу зовсім не дешево – в середньому доведеться викласти близько 7 тис. грн на одну дитину. Але ми розкажемо, як зробити це більш економно та на чому можна заощадити.

Список покупок

Перед тим, як піти за покупками, складіть точний список всього необхідного та дотримуйтесь його. Такий простий лайфгак допоможе вам не зробити емоційних та незапланованих покупок, які можуть нашкодити вашому сімейному бюджету.

Якість – це економія на майбутнє

Краще обирайте якісні речі, адже це точно буде дешевше, ніж купувати кожного місяця нову, але дешеву річ. Інколи краще переплатити та купити дорожчу річ, а все тому, що вона прослужить довше.

Завчасна купівля

Якщо купувати все й одразу, це, звичайно, вдарить по кишені, тому варто подумати про завчасні покупки. Найкраще почати готуватись до наступного шкільного року ще з лютого – саме тоді відбуваються розпродажі, на яких можна дешево купити зошити, рюкзаки, канцелярію та інші шкільні дрібнички.

В інтернеті дешевше

Іноземні сайти

Багато батьків, щоб зекономити, купують одяг та шкільне приладдя в іноземних магазинах через інтернет.

Часто ближче до початку шкільного року там розпочинаються розпродажі, тому можна добряче зекономити.

Наприклад, британська мережа супермаркетів Asda пропонує придбати 10 пар шкарпеток приблизно за 120 грн, а дві пари спортивних шортів – за 110 грн.

Якщо ви хочете дізнатись більше іноземних сайтів, зайдіть на батьківські форуми. Там люди діляться лайфгаками та порадами, де зараз знижки та які іноземні сайти обрати, щоб більше зекономити.

Українські сайти

В Україні теж можна купити бюджетний одяг в інтернеті. Для цього підійдуть сайти Kidstaff або аукціон Kashalot. На них батьки виставляють на продаж новий та вже вживаний одяг.

Часто там можна побачити дуже смішні ціни – від 5 грн, тому, якщо гарно пошукати, то можна зекономити та купити красиві речі дитині.

Ринки та ярмарки

Перед початком шкільного року в Україні проводяться масштабні ярмарки шкільного одягу та приладдя, де часто ціни є нижчими за магазинні. Та сама ситуація і на ринках, де можна знайти дешевий одяг.

Також важливо стежити за акціями та знижками. Здебільшого такі пропозиції можна побачити в інтернеті, але, якщо вам важливо побачити річ перед покупкою, то не соромтесь запитувати у магазинах, чи є акційні пропозиції на необхідні вам товари.

Канцелярія

Важливий момент щодо покупки канцелярії. Не купуйте її в центрі міста, там вона буде дорогою.

Ще один варіант купити дешевше – організувати оптову закупівлю на весь клас, це значно зекономить всім час та гроші.

Наступний варіант – придбайте кілька пачок зошитів, наборів ручок та іншого приладдя у магазинах Ашан чи АТБ. У цих мережах канцелярія є завжди дешевшою.

Секонд-хенд

У секонд-хендах буває не тільки дешево, але і якісно. На прилавках стоків можна знайти новий та брендовий одяг.

Звичайно, трапляються різні речі, але якщо справді пошукати, то одягти свою дитину можна стильно та економно.

Штани, сорочки, піджаки можна придбати від 100 грн. Щодо взуття, то ціна коливатиметься від 300 грн.

Діти у шкільному віці швидко ростуть та не завжди акуратно ставляться до своїх речей, тому рішення купити в секонд-хенді є хорошим варіантом для економії грошей та своїх нервів.

Вересень – це знижки

Серпень – це жаркий сезон підготовки до шкільного року, тому багато виробників підвищують ціни.

Але варто просто почекати до 2-3 вересня, а ще краще до його середини. Тоді ціни впадуть й ви зможете вигідно та без метушні закупитись шкільним приладдям.

До речі, цього року навчання розпочнеться 1 вересня, в середу. Про це повідомив міністр освіти Сергій Шкарлет.

Він зазначив, що діти у дитячих садках та початковій школі повинні обов’язково відвідувати заклади освіти, адже їм потрібне спілкування.

А от щодо школярів старших класів, то їхнє навчання відбуватиметься відповідно до епідеміологічної ситуації у регіоні. Тобто якщо область потрапить в червону зону – навчатися доведеться дистанційно.

Було також повідомлено про чотири періоди шкільних канікул: