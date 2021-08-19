Як вивести жирну пляму

Хочете вивести масну пляму, однак не знаєте, за допомогою чого її можна позбутися? Не переживайте, Факти ICTV підкажуть, що робити.

У боротьбі проти забруднення на одязі допоможуть господарське мило, зубний порошок, сіль з содою, засіб для виведення плям та крохмаль з молоком.

Будь-який з цих засобів потрібно першочергово перевірити на непомітній ділянці тканини, щоб переконатися, що вона не пошкодиться. Якщо ж обраний метод не допомагає прибрати забруднення, тоді потрібно спробувати інший, змивши попередній засіб водою.

Не варто затягувати з очищенням – чим свіжіша пляма, тим легше її вивести. Не можна прати річ з жирною плямою без попередньої обробки, інакше її буде важче очистити.

Рідина для миття посуду

Цей спосіб – один з найефективніших. Потрібно втерти мийний засіб в місце забруднення та залишити одяг на 20 хвилин або довше. Не витираючи рідину для миття посуду, покласти річ в машинку та випрати як зазвичай.

Господарське мило

Тканину з забрудненням щедро натріть господарським милом, використовуючи гарячу воду. Потім потрібно залишити річ щонайменше на дві години, після чого випрати вручну. Якщо немає часу, тоді можна закинути одяг в пральну машинку – вона впорається не гірше.

Крейда

Потрібно розкришити крейду в порошок, втерти її в забруднення та залишити щонайменше на годину. Джинсову або іншу більш грубу тканину можна щедро натерти крейдою.

Після цього забруднену річ потрібно випрати у машинці. Пляму можна ще раз натерти зверху господарським милом з гарячою водою, щоб забруднена ділянка точно відіпралася.

Зубний порошок

Потрібно втерти у масну пляму щедрий шар зубного порошку, наверх покласти паперовий рушник або тонкий папір та пропрасувати гарячою праскою.

Після цього повторити те ж саме, проте після праски зверху залишити додатковий вантаж. Підійде товста книга або інший предмет. Залишити у такому положенні одяг на всю ніч, а вранці кинути у машинку або випрати вручну.

Сіль з водою

Якщо пляма ще не встигла засохнути, тоді її можна добре потерти сіллю, яка має здатність вбирати у себе жир. Важливо – потрібно час від часу змінювати харчовий продукт та терти забруднення до того часу, поки воно не зникне.

Однак проти висохлого забруднення на тканині можна використовувати суміш солі з содою. Для цього потрібно розчинити у склянці з окропом по одній чайній ложці хлористого та гідрокарбонатного натрію, втерти речовину в пляму та залишити на півтори години. Після цього випрати одяг вручну або у машинці.

Засіб для виведення плям

Перед використанням засобу для виведення плям потрібно перевірити цей метод на непомітному шматку тканини, оскільки вона може втратити яскравість та насиченість після прання.

Зазвичай кожен виробник вказує, як краще використовувати його засіб. Серед українських домогосподарок себе добре зарекомендували засоби для виведення плям від компаній Vanish, Amway, Faberlic, Ariel, Oxy, Frosh, Sil та інші.

Крохмаль з молоком

Влийте в склянку 50 мл молока та розведіть у посудині чотири столові ложки картопляного крохмалю. Цю суміш потрібно втерти в місце забруднення та залишити на ніч. Для кращого результату вона повинна трохи підсохнути. Потім потрібно змити суміш під проточною водою, після чого випрати одяг вручну або кинути в машинку.

Тальк

Тальк – один з найкращих абсорбентів для жирних плям. На місце забруднення потрібно нанести його та залишити на ніч. Якщо потрібно вивести якомога скоріше, тоді можна покласти одяг на декілька годин. Після цього забруднену річ варто випрати – для цього якнайкраще підійде машинка, проте можна зробити це вручну.