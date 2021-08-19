День пасічника: найкращі привітання та листівки

День пасічника в Україні припадає на 19 серпня. Свято відзначають з 1997 року після указу Леоніда Кучми.

У цей день заведено організовувати медові ярмарків і культурних заходів, під час яких пасічники хваляться своїм медом і діляться своїм багаторічним досвідом з гостями.

Цього дня варто привітати тих, хто пов’язав своє життя з бджільництвом, доглядає за бджолиними вуликами та збирає мед.

Факти ICTV приготували для вас найкращі привітання та листівки з Днем пасічника, які зроблять приємно знайомим бджолярам навіть на відстані.

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Нехай ваше життя буде багатим на щастя, добро, а доля стелиться барвистим рушничком достатку, родинного тепла і благодаті. Плідної вам співпраці, щедрого медозбору, хай здійснюються ваші мрії і надії, а на столі, щоб завжди був мед, як символ благополуччя і здоров’я!

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Вітаєм з днем бджолярства,

Тобі щороку побажаєм

щоб меди медились,

щоб рої роїлись,

а пасічники не журились.

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Честь і хвала трудівникам пасік, які приносять до столу українців неповторний дар землі та сонця. Велика подяка вам за наполегливість, вірність народним традиціям, любов до своєї землі!

Яблучний спас

19 серпня на території України також традиційно святкують і православне свято – Яблучний Спас. У цей день заведено святити в храмах яблука, а також готувати з них різні страви, розділяючи в колі сім’ї.

Яблучний Спас знаменує наближення осені – зовсім скоро настане час збору врожаю. Купатися у водоймах у це свято не варто – вода помітно холоне до кінця літа.

Дізнатися про інші церковні свята можна в церковному календарі 2021.