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Факти / Lifestyle
Анастасія Дячкіна |

День пасічника: найкращі привітання і листівки

День пасічника: найкращі привітання і листівки

День пасічника в Україні припадає на 19 серпня. Свято відзначають з 1997 року після указу Леоніда Кучми.

У цей день заведено організовувати медові ярмарків і культурних заходів, під час яких пасічники хваляться своїм медом і діляться своїм багаторічним досвідом з гостями.

Цього дня варто привітати тих, хто пов’язав своє життя з бджільництвом, доглядає за бджолиними вуликами та збирає мед.

Факти ICTV приготували для вас найкращі привітання та листівки з Днем пасічника, які зроблять приємно знайомим бджолярам навіть на відстані.

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Нехай ваше життя буде багатим на щастя, добро, а доля стелиться барвистим рушничком достатку, родинного тепла і благодаті. Плідної вам співпраці, щедрого медозбору, хай здійснюються ваші мрії і надії, а на столі, щоб завжди був мед, як символ благополуччя і здоров’я!

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Вітаєм з днем бджолярства,
Тобі щороку побажаєм
щоб меди медились,
щоб рої роїлись,
а пасічники не журились.

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Честь і хвала трудівникам пасік, які приносять до столу українців неповторний дар землі та сонця. Велика подяка вам за наполегливість, вірність народним традиціям, любов до своєї землі!

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День пасічника: найкращі привітання та листівки

День пасічника: найкращі привітання та листівки

День пасічника: найкращі привітання та листівки

День пасічника: найкращі привітання та листівки

День пасічника: найкращі привітання та листівки

Яблучний спас

19 серпня на території України також традиційно святкують і православне свято – Яблучний Спас. У цей день заведено святити в храмах яблука, а також готувати з них різні страви, розділяючи в колі сім’ї.

Яблучний Спас знаменує наближення осені – зовсім скоро настане час збору врожаю. Купатися у водоймах у це свято не варто – вода помітно холоне до кінця літа.

Дізнатися про інші церковні свята можна в церковному календарі 2021.

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