Українці назвали символи незалежності. Серед них – Кобзар Тараса Шевченка, Гімн України, лідер Народного руху України В’ячеслав Чорновіл, а також пісні Святослава Вакарчука, Кузьми Скрябіна та творчість Ліни Костенко.

Про це свідчать дані опитування, яке було проведене Фондом Демократичні ініціативи спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 29 липня по 4 серпня.

На питання про те, який художній твір найкраще представляє Україну у світі, 9,5% відповіли, що це Кобзар Тараса Шевченка, ще 5,7% опитаних назвали Гімн України. Водночас понад 40% не визначилися з відповіддю на це питання.

Що стосується діячів мистецтва, які зробили найбільший внесок у розвиток культури з моменту незалежності України, то кожен десятий опитаний назвав Святослава Вакарчука та Андрія Кузьменка (Кузьма Скрябін). На третьому місці за кількістю згадок Ліна Костенко (8%).

Символами України у культурному контексті респонденти назвали переможців Євробачення Руслану Лижичко ( 5,4%) і Джамалу (4,2%).

Також українці відзначили актора Богдана Ступку (4,6%) та співачку Софію Ротару (3%)

Відповідаючи на запитання про громадських діячів, які найбільше зробили для розвитку і захисту інтересів українців, 8,5% опитаних назвали лідера Народного руху України В’ячеслава Чорновола.

Також українцям запропонували назвати політиків, які зробили найбільший внесок у зміцнення суверенітету та державності.

На це питання багато респондентів не дали відповіді, але по 10% набрали п’ятий президент України Петро Порошенко і другий президент України Леонід Кучма.

Варто зауважити, що загальнонаціональне опитування було проведене у всіх регіонах України, окрім Криму і окупованих територій Донецької і Луганської областей.

Загалом було опитано 2019 респондентів віком від 18 років, теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Джерело: Фонд Демократичні ініціативи