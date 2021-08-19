Преображення Господнє 2021: привітання в листівках

19 серпня православні християни відзначають Преображення Господнє. Це важливе свято в церковному календарі.

Факти ICTV зробили унікальні листівки, щоб ви могли привітати всіх близьких і дорогих людей з Преображенням Господнім.

Свято Преображення Господнє одне з 12 великих православних свят. Також його ще називають Яблучним Спасом.

Історія свята полягає в тому, що Ісус преобразився перед учнями Петром, Яковом та Іваном, щоб показати їм духовну славу. Це сталося на горі Фавор. Обличчя Ісуса сяяло, а одяг в зі світлом. У цей момент апостоли перестали сумніватися в тому, що він син Божий.

Після цього прибули два пророка Мойсей та Ілля й повідомили Ісусу про його майбутній відхід. Через 40 днів його стратили.

В цю дату прийнято ходити до церкви і святити урожай – яблука, груші, сливи. Найбільшою популярністю користується перший фрукт.

Православна церква відзначає Преображення Господнє 19 серпня, католицька церква – 6 серпня.

Церковні свята в серпні 2021

У православному календарі на серпень 2021 чимало церковних свят. Віруючі вже відзначили день пророка Іллі – 2 серпня, початок Успенського посту – 14 серпня, який триватиме до 27 числа і Медовий Спас або Маковея.

Крім того, 20 серпня святкується віддання свята Преображення Господнього, 28 серпня – Успіння Пресвятої Богородиці. Повний календар церковний свят на серпень 2021 – дивіться на Фактах ICTV.