19 серпня всі християни відзначають Преображення Господнє. Це одне з найбільших православних свят, у народі його називають Яблучним Спасом.

Преображення Господнє – це біблійна подія, яка фігурує в кожній з євангельських книг як важливий момент у житті Ісуса Христа.

Після того, як Ісус здійснює серію чудес і пророкує Свою власну смерть, він веде трьох своїх учнів, Петра, Якова та Івана, на гору.

Там відбулося Преображення Господнє, під час якого обличчя Ісуса стало, немов Сонце, а одяг став білим, як світло.

Традиції Преображення Господнього і святкування

Увечері напередодні дня свята відбувається Всенічне бдіння. На Великій вечірній службі читаються паремії свята, відбувається літія.

На святковій Утрені відбувається поліелей, читаються канони видатних піснеспівців-богословів.

В день Преображення Господнього варто відвідати Божественну літургію. Колір богослужбового одягу в це свято – білий.

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У Преображення Господнє освячують плоди землі, тобто виноград, груші, сливи. Найбільшою популярністю і пошаною користуються яблука.

Особливо готуються до цього дня пасічники. Їм треба освятити вулики, пригостити медом сусідів, а також сиріт, немічних і знедолених.

З нагоди свята до столу можна запросити своїх друзів та рідних, щоб почастувати їх освяченими фруктами.