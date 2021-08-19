19 серпня всі християни відзначають Преображення Господнє. Це одне з найбільших православних свят, у народі його називають Яблучним Спасом.
Преображення Господнє – це біблійна подія, яка фігурує в кожній з євангельських книг як важливий момент у житті Ісуса Христа.
Після того, як Ісус здійснює серію чудес і пророкує Свою власну смерть, він веде трьох своїх учнів, Петра, Якова та Івана, на гору.
Там відбулося Преображення Господнє, під час якого обличчя Ісуса стало, немов Сонце, а одяг став білим, як світло.
Традиції Преображення Господнього і святкування
Увечері напередодні дня свята відбувається Всенічне бдіння. На Великій вечірній службі читаються паремії свята, відбувається літія.
На святковій Утрені відбувається поліелей, читаються канони видатних піснеспівців-богословів.
В день Преображення Господнього варто відвідати Божественну літургію. Колір богослужбового одягу в це свято – білий.
У Преображення Господнє освячують плоди землі, тобто виноград, груші, сливи. Найбільшою популярністю і пошаною користуються яблука.
Особливо готуються до цього дня пасічники. Їм треба освятити вулики, пригостити медом сусідів, а також сиріт, немічних і знедолених.
З нагоди свята до столу можна запросити своїх друзів та рідних, щоб почастувати їх освяченими фруктами.