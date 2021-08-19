Що не можна вдягати до школи

Президент Володимир Зеленський у 2019 році скасував закон Про шкільну форму для учнів середніх закладів освіти. В адміністрації пояснили, що цей документ є застарілим і ніхто не має права змушувати дитину одягатись певним чином, а вчителі не можуть не допустити її до навчання через відсутність шкільної форми.

Отже, шкільна форма тепер не є обов’язковою, тому діти можуть одягатись так, як їм зручно.

Але залишаються норми етикету, шкільні правила та рекомендаційний характер для зовнішнього вигляду.

Отже, що не варто надягати в школу:

спортивний одяг, винятком є тільки урок фізичної культури;

пляжний одяг (шорти, майки, купальники, капелюхи, хустки тощо);

відвертий одяг (короткі спідниці та шорти, речі де оголений живіт, сідниці, спина чи груди. Також не можна щоб з-під одягу стирчала білизна тощо);

одяг з расистськими й дискримінаційними написами;

головні убори, виняток – хіджаб.

Та все ж одяг для школи – вільний вибір дитини та її батьків. Єдиними вимогами є охайність та зручність.

Також важливо пам’ятати, що ніхто не може вимагати від дитини одягатись у відповідному стилі чи кольорі, адже це є незаконними діями та вважається приниженням гідності.

Жодним нормативним документом не передбачено носіння шкільної форми, а шкільний статут чи положення про шкільну форму не мають вищої сили, ніж закон.

До речі, глава МОЗ Віктор Ляшко назвав умову, яка дозволить школам працювати під час карантину.

Для цього потрібно, щоб щонайменше 80% співробітників були повністю імунізовані. Це стосується регіонів, які потрапили до жовтої, помаранчевої або червоної зон епідеміологічної небезпеки.