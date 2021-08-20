Подарунок хлопцеві на день народження – ідеї

Наближається день народження хлопця, а у вас немає ідей щодо подарунка? Не переживайте, адже про це вже подбали Факти ICTV.

Як варіант, можна купити техніку, практичні речі або подарувати враження. В останньому випадку потрібно відштовхуватися від інтересів чоловіка.

Техніка

Не всі подарунки – практичні, однак деякі з них можуть приємно порадувати хлопця. Наприклад, чоловікові, який любить слухати музику, можна купити навушники або портативну колонку. Список техніки, яку можна подарувати:

навушники;

смарт-годинник;

портативна колонка;

телефон;

зарядка;

фотоапарат;

стилус;

планшет;

флеш-накопичувач;

нічний світильник;

блендер;

соковитискач;

ігрова приставка;

міні-проектор;

апарат для приготування солодкої вати;

кавоварка;

кавомолка;

тример;

м’язовий масажер;

робот-пилосос;

ручний відпарювач для одягу;

сендвічниця-гриль;

тостер;

апарат для приготування попкорну.

Практичні речі

Практичні речі – одна з найкращих ідей для подарунка хлопцеві, оскільки такий презент можна використовувати у повсякденному житті. Список предметів:

абонемент в басейн;

рюкзак;

одяг (наприклад, футболка або кофта);

термочашка;

набір для пікніка;

чашка або інший посуд з особливим принтом;

підставка для книг;

фляга;

дзеркало складне з гребінцем;

підставка для окулярів;

міні-бар;

магніт для ключів;

тримач для взуття;

дорожній годинник;

термос;

набір ґудзиків на кнопках;

набір для догляду за взуттям;

книга-сейф;

спортивна пляшка;

набір для барбекю;

футляр для планшета або чохол для телефона;

подушка з незвичайним принтом.

Враження

Емоції – не найпрактичніший подарунок, проте запам’ятається надовго. Яскраві враження надають сил для нових звершень та покращують ментальне здоров’я людини. Які сертифікати можна подарувати:

стрибок з парашутом у тандемі;

політ на повітряній кулі;

політ на вертольоті Robinson R22;

авіасимулятор Boeing-737;

політ на вертольоті над Дніпром;

політ в аеротрубі;

парасейлінг;

політ на мотодельтаплані;

подорож на zip-line;

прогулянка на аеростаті;

політ на вертольоті над нічним Києвом;

політ над Межигір’ям;

тролейний парк;

прогулянка на яхті;

політ на флайборді;

SUP-серфінг;

сплав на річці;

драйв на гідроциклі;

вейкбординг на канаті;

майстер-клас з джетбордінгу;

прогулянка на швидкохідному катері;

прогулянка на каное;

майстер-клас з дайвінгу;

гонка на каяках;

вечірка в аквалімузині;

кайтсерфінг;

день на риболовлі;

пневматичний тир;

пейнтбол для компанії;

стрільба з лука;

страйкбол;

верхова стрільба з лука;

стрільба з требушета;

лазертаг з друзями;

прогулянка на конях;

похід на stand up;

стрибки на джемперах;

перегляд фільму просто неба;

екскурсія у будинок хаскі;

уроки верхової їзди;

альпінізм на скеледромі;

боулінг для компанії;

похід у парк розваг;

сходження на вершини Карпат;

стрибки на батуті;

автомобільний квест;

майстер-клас від коваля;

off-road заїзд на позашляховику;

похід у кімнату страху;

гірськолижний тренажер;

майстер-клас з більярду;

гра у керлінг;

драйв на спортивних колісницях;

бої на мечах;

занурення у світ VR-ігор;

вечірка у кінозалі;

прогулянка у нічному музеї;

майстер-клас з гри у покер.

Факти ICTV бажають атмосферного спільного відпочинку та яскравих вражень. Впевнені, хлопець оцінить старання, адже подарунок вручили йому саме ви.