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Факти / Lifestyle
Юлія Захарченко |

Що подарувати хлопцеві на день народження

Що подарувати хлопцеві на день народження

Наближається день народження хлопця, а у вас немає ідей щодо подарунка? Не переживайте, адже про це вже подбали Факти ICTV.

Як варіант, можна купити техніку, практичні речі або подарувати враження. В останньому випадку потрібно відштовхуватися від інтересів чоловіка.

Подарунок хлопцеві на день народження – ідеї

Техніка

Не всі подарунки – практичні, однак деякі з них можуть приємно порадувати хлопця. Наприклад, чоловікові, який любить слухати музику, можна купити навушники або портативну колонку. Список техніки, яку можна подарувати:

  • навушники;
  • смарт-годинник;
  • портативна колонка;
  • телефон;
  • зарядка;
  • фотоапарат;
  • стилус;
  • планшет;
  • флеш-накопичувач;
  • нічний світильник;
  • блендер;
  • соковитискач;
  • ігрова приставка;
  • міні-проектор;
  • апарат для приготування солодкої вати;
  • кавоварка;
  • кавомолка;
  • тример;
  • м’язовий масажер;
  • робот-пилосос;
  • ручний відпарювач для одягу;
  • сендвічниця-гриль;
  • тостер;
  • апарат для приготування попкорну.

Подарунок хлопцеві на день народження – ідеї

Практичні речі

Практичні речі – одна з найкращих ідей для подарунка хлопцеві, оскільки такий презент можна використовувати у повсякденному житті. Список предметів:

  • абонемент в басейн;
  • рюкзак;
  • одяг (наприклад, футболка або кофта);
  • термочашка;
  • набір для пікніка;
  • чашка або інший посуд з особливим принтом;
  • підставка для книг;
  • фляга;
  • дзеркало складне з гребінцем;
  • підставка для окулярів;
  • міні-бар;
  • магніт для ключів;
  • тримач для взуття;
  • дорожній годинник;
  • термос;
  • набір ґудзиків на кнопках;
  • набір для догляду за взуттям;
  • книга-сейф;
  • спортивна пляшка;
  • набір для барбекю;
  • футляр для планшета або чохол для телефона;
  • подушка з незвичайним принтом.

Подарунок хлопцеві на день народження – ідеї

Враження

Емоції – не найпрактичніший подарунок, проте запам’ятається надовго. Яскраві враження надають сил для нових звершень та покращують ментальне здоров’я людини. Які сертифікати можна подарувати:

  • стрибок з парашутом у тандемі;
  • політ на повітряній кулі;
  • політ на вертольоті Robinson R22;
  • авіасимулятор Boeing-737;
  • політ на вертольоті над Дніпром;
  • політ в аеротрубі;
  • парасейлінг;
  • політ на мотодельтаплані;
  • подорож на zip-line;
  • прогулянка на аеростаті;
  • політ на вертольоті над нічним Києвом;
  • політ над Межигір’ям;
  • тролейний парк;
  • прогулянка на яхті;
  • політ на флайборді;
  • SUP-серфінг;
  • сплав на річці;
  • драйв на гідроциклі;
  • вейкбординг на канаті;
  • майстер-клас з джетбордінгу;
  • прогулянка на швидкохідному катері;
  • прогулянка на каное;
  • майстер-клас з дайвінгу;
  • гонка на каяках;
  • вечірка в аквалімузині;
  • кайтсерфінг;
  • день на риболовлі;
  • пневматичний тир;
  • пейнтбол для компанії;
  • стрільба з лука;
  • страйкбол;
  • верхова стрільба з лука;
  • стрільба з требушета;
  • лазертаг з друзями;
  • прогулянка на конях;
  • похід на stand up;
  • стрибки на джемперах;
  • перегляд фільму просто неба;
  • екскурсія у будинок хаскі;
  • уроки верхової їзди;
  • альпінізм на скеледромі;
  • боулінг для компанії;
  • похід у парк розваг;
  • сходження на вершини Карпат;
  • стрибки на батуті;
  • автомобільний квест;
  • майстер-клас від коваля;
  • off-road заїзд на позашляховику;
  • похід у кімнату страху;
  • гірськолижний тренажер;
  • майстер-клас з більярду;
  • гра у керлінг;
  • драйв на спортивних колісницях;
  • бої на мечах;
  • занурення у світ VR-ігор;
  • вечірка у кінозалі;
  • прогулянка у нічному музеї;
  • майстер-клас з гри у покер.

Факти ICTV бажають атмосферного спільного відпочинку та яскравих вражень. Впевнені, хлопець оцінить старання, адже подарунок вручили йому саме ви.

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