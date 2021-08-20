Подарунок хлопцеві на день народження – ідеї

Наближається день народження хлопця, а у вас немає ідей щодо подарунка? Не переживайте, адже про це вже подбали Факти ICTV.
Як варіант, можна купити техніку, практичні речі або подарувати враження. В останньому випадку потрібно відштовхуватися від інтересів чоловіка.
Техніка
Не всі подарунки – практичні, однак деякі з них можуть приємно порадувати хлопця. Наприклад, чоловікові, який любить слухати музику, можна купити навушники або портативну колонку. Список техніки, яку можна подарувати:
- навушники;
- смарт-годинник;
- портативна колонка;
- телефон;
- зарядка;
- фотоапарат;
- стилус;
- планшет;
- флеш-накопичувач;
- нічний світильник;
- блендер;
- соковитискач;
- ігрова приставка;
- міні-проектор;
- апарат для приготування солодкої вати;
- кавоварка;
- кавомолка;
- тример;
- м’язовий масажер;
- робот-пилосос;
- ручний відпарювач для одягу;
- сендвічниця-гриль;
- тостер;
- апарат для приготування попкорну.
Практичні речі
Практичні речі – одна з найкращих ідей для подарунка хлопцеві, оскільки такий презент можна використовувати у повсякденному житті. Список предметів:
- абонемент в басейн;
- рюкзак;
- одяг (наприклад, футболка або кофта);
- термочашка;
- набір для пікніка;
- чашка або інший посуд з особливим принтом;
- підставка для книг;
- фляга;
- дзеркало складне з гребінцем;
- підставка для окулярів;
- міні-бар;
- магніт для ключів;
- тримач для взуття;
- дорожній годинник;
- термос;
- набір ґудзиків на кнопках;
- набір для догляду за взуттям;
- книга-сейф;
- спортивна пляшка;
- набір для барбекю;
- футляр для планшета або чохол для телефона;
- подушка з незвичайним принтом.
Враження
Емоції – не найпрактичніший подарунок, проте запам’ятається надовго. Яскраві враження надають сил для нових звершень та покращують ментальне здоров’я людини. Які сертифікати можна подарувати:
- стрибок з парашутом у тандемі;
- політ на повітряній кулі;
- політ на вертольоті Robinson R22;
- авіасимулятор Boeing-737;
- політ на вертольоті над Дніпром;
- політ в аеротрубі;
- парасейлінг;
- політ на мотодельтаплані;
- подорож на zip-line;
- прогулянка на аеростаті;
- політ на вертольоті над нічним Києвом;
- політ над Межигір’ям;
- тролейний парк;
- прогулянка на яхті;
- політ на флайборді;
- SUP-серфінг;
- сплав на річці;
- драйв на гідроциклі;
- вейкбординг на канаті;
- майстер-клас з джетбордінгу;
- прогулянка на швидкохідному катері;
- прогулянка на каное;
- майстер-клас з дайвінгу;
- гонка на каяках;
- вечірка в аквалімузині;
- кайтсерфінг;
- день на риболовлі;
- пневматичний тир;
- пейнтбол для компанії;
- стрільба з лука;
- страйкбол;
- верхова стрільба з лука;
- стрільба з требушета;
- лазертаг з друзями;
- прогулянка на конях;
- похід на stand up;
- стрибки на джемперах;
- перегляд фільму просто неба;
- екскурсія у будинок хаскі;
- уроки верхової їзди;
- альпінізм на скеледромі;
- боулінг для компанії;
- похід у парк розваг;
- сходження на вершини Карпат;
- стрибки на батуті;
- автомобільний квест;
- майстер-клас від коваля;
- off-road заїзд на позашляховику;
- похід у кімнату страху;
- гірськолижний тренажер;
- майстер-клас з більярду;
- гра у керлінг;
- драйв на спортивних колісницях;
- бої на мечах;
- занурення у світ VR-ігор;
- вечірка у кінозалі;
- прогулянка у нічному музеї;
- майстер-клас з гри у покер.
Факти ICTV бажають атмосферного спільного відпочинку та яскравих вражень. Впевнені, хлопець оцінить старання, адже подарунок вручили йому саме ви.