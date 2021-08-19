Яблучний Спас 2021 року припадає на 19 серпня. Свято знаменує закінчення літа і наближення осені.
Цього дня віряни йдуть до храму освячувати фрукти — яблука, груші та виноград, а також відзначати свято в колі сім’ї за святковим столом.
Факти ICTV приготували привітання з Яблучним Спасом в СМС і листівках, які точно порадують ваших рідних і близьких, нагадавши про важливість цього світлого свята.
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Хочу вас зі Спасом Яблучним привітати
І вітання найкращі передати,
Щоб були ви завжди ласкаві й здорові,
Мали по вінця палкої любові!
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Яблучний Спас скоріше зустрічай,
Яблуком смачним друзів пригощай.
І щедрість твоя до тебе ж повернеться,
А злість і горе тебе не торкнеться.
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Такий чудовий, світлий день сьогодні,
Горять свічки біля іконостасу,
Свято Преображенія Господня,
І смачне свято Яблучного Спаса!
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Хочу вас зі Спасом Яблучним привітати
І вітання найкращі передати,
Щоб були ви завжди ласкаві й здорові,
Мали по вінця палкої любові!
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Солодкого щастя, приємної погоди,
Палкої любові вам на довгі роки!
Веселощів, здоров’я, терпіння і сил
Щоб Господь вас щедро поблагословив.
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Вітаємо з Яблучним Спасом! Бережіть любов, даруйте в цей день один одному наливні яблучка, які принесуть удачу в кожен будинок.
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Вітаю з Яблучним Спасом! Бажаю прекрасного здоров’я і добрих людей назустріч! Береже вас Господь!
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У цей світлий і прекрасне свято Спаса, бажаємо тобі радості і щастя. Вдалого збору врожаю. І теплої осені за твоїм вікном і в твоїй душі!
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З Яблучним Спасом тебе! Нехай життя твоє буде як яблучко – такою ж яскравою, соковитою, смачною і ароматною.
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Прийми мої щирі вітання з Яблучним Спасом! Бажаю тобі професійних успіхів і відмінної погоди дома!
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З посвячених фруктів у Яблучний Спас в Україні заведено робити різні страви та розділяти їх за сімейним столом. Свято також знаменує початок нового життя без шкідливих звичок — саме час відмовитися від надмірного вживання алкоголю і куріння.
19 серпня заведено обмінюватися яблучками зі знайомими та сусідами — вони символізують родючість і добробут в родині. Це особливо актуально під кінець літа, коли збір врожаю не за горами.
Після Яблучного Спаса йде Горіховий Спас — він припадає на 29 серпня. Цього дня заведено святити в храмах випечений хліб для подальшої трапези в колі сім’ї та друзів.