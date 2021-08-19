Яблучний Спас 2021 року припадає на 19 серпня. Свято знаменує закінчення літа і наближення осені.

Цього дня віряни йдуть до храму освячувати фрукти — яблука, груші та виноград, а також відзначати свято в колі сім’ї за святковим столом.

Факти ICTV приготували привітання з Яблучним Спасом в СМС і листівках, які точно порадують ваших рідних і близьких, нагадавши про важливість цього світлого свята.

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Хочу вас зі Спасом Яблучним привітати

І вітання найкращі передати,

Щоб були ви завжди ласкаві й здорові,

Мали по вінця палкої любові!

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Яблучний Спас скоріше зустрічай,

Яблуком смачним друзів пригощай.

І щедрість твоя до тебе ж повернеться,

А злість і горе тебе не торкнеться.

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Такий чудовий, світлий день сьогодні,

Горять свічки біля іконостасу,

Свято Преображенія Господня,

І смачне свято Яблучного Спаса!

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Хочу вас зі Спасом Яблучним привітати

І вітання найкращі передати,

Щоб були ви завжди ласкаві й здорові,

Мали по вінця палкої любові!

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Солодкого щастя, приємної погоди,

Палкої любові вам на довгі роки!

Веселощів, здоров’я, терпіння і сил

Щоб Господь вас щедро поблагословив.

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Вітаємо з Яблучним Спасом! Бережіть любов, даруйте в цей день один одному наливні яблучка, які принесуть удачу в кожен будинок.

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Вітаю з Яблучним Спасом! Бажаю прекрасного здоров’я і добрих людей назустріч! Береже вас Господь!

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У цей світлий і прекрасне свято Спаса, бажаємо тобі радості і щастя. Вдалого збору врожаю. І теплої осені за твоїм вікном і в твоїй душі!

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З Яблучним Спасом тебе! Нехай життя твоє буде як яблучко – такою ж яскравою, соковитою, смачною і ароматною.

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Прийми мої щирі вітання з Яблучним Спасом! Бажаю тобі професійних успіхів і відмінної погоди дома!

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З посвячених фруктів у Яблучний Спас в Україні заведено робити різні страви та розділяти їх за сімейним столом. Свято також знаменує початок нового життя без шкідливих звичок — саме час відмовитися від надмірного вживання алкоголю і куріння.

19 серпня заведено обмінюватися яблучками зі знайомими та сусідами — вони символізують родючість і добробут в родині. Це особливо актуально під кінець літа, коли збір врожаю не за горами.

Після Яблучного Спаса йде Горіховий Спас — він припадає на 29 серпня. Цього дня заведено святити в храмах випечений хліб для подальшої трапези в колі сім’ї та друзів.