Як прати пуховик у пральній машині

Хочете випрати свою куртку, однак боїтеся, що вона може втратити форму після машинки? Не переживайте, Факти ICTV розкажуть, як прати пуховик, щоб річ залишилася у колишньому вигляді.

Під час очищення забруднень потрібно враховувати декілька нюансів – тканину куртки, температуру води та навіть пральний порошок.

Підготовка пуховика до прання

Першочергово потрібно подивитися інформацію від виробника на ярлику пуховика – зазвичай він розташований у зоні стегон всередині виробу або потилиці. На ньому можна знайти рекомендації щодо догляду за одягом.

Виробник вказує, з якого матеріалу створено пуховик. Наповнювачі можуть бути синтетичними (наприклад, холлофайбер та синтепон) або натуральними (пух та шерсть). З другими потрібно поводитися обережно, інакше виріб може легко зіпсуватися.

Для прання пуховика не можна використовувати сухі порошки, краще взяти рідкі засоби, особливо якщо йдеться про натуральний наповнювач. Для нього краще купити спеціальний засіб для чищення, який захистить пух та шерсть від можливих пошкоджень.

Натуральне хутро варто зняти. Якщо воно не відстібається – розчешіть його гребінкою з рідкими зубчиками після прання, а потім і під час сушіння. Однак варто бути акуратним – якщо хутро раніше фарбували, тоді краще здати виріб у хімчистку, інакше воно може втратити свій колір.

Кишені куртки повинні бути порожніми та застебнутими. Важливо, щоб не було дірок. Якщо ви їх знайшли, тоді краще зашити отвори, оскільки через них може вилізти наповнювач.

Жирні плями на пуховику – як позбутися

Повністю застебніть пуховик, відстебніть капюшон. Перед пранням у машинці можна змочити місця, які найбільше брудняться – рукава та комір. Потрібно акуратно натерти їх господарським милом з теплою водою.

Рецепт універсального засобу для виведення плям – у стакан води додати дві чайні ложки нашатирного спирту та мийного засобу. Перемішайте засоби, нанесіть на забруднену тканину, почекайте 10 хвилин, потім промокніть губкою.

Жирні плями можна прибрати за допомогою солі або іншого адсорбенту. Потрібно потерти ними місце забруднення та прибрати залишки. Якщо необхідно – повторити це декілька разів. Після закінчення обов’язково протріть виріб вологою чистою ганчіркою.

Сліди від косметики можна прибрати за допомогою міцелярної води. Для цього потрібно змочити ватний диск з рідиною та прикласти на місце з плямою. Після всіх дій куртку потрібно повністю випрати, оскільки на ній можуть залишитися розводи.

Не можна замочувати пуховик (особливо з натуральним наповнювачем) та вибілювати його, інакше виріб повністю зіпсується.

Прання пуховика у машинці – що потрібно враховувати

Перед тим, як кинути пуховик у прання, обов’язково виверніть виріб навиворіт. У барабан машинки покладіть декілька звичайних тенісних м’ячиків, які допоможуть наповнювачу не збиватися грудками. Спеціальне відділення наповніть рідким мийним засобом, додатково можна використовувати кондиціонер для одягу.

Поставте режим делікатного прання, температуру води близько 30℃ та невелике відтистання – до 500-600 обертів у хвилину (якщо буде велика швидкість, тоді куртка втратить свій вигляд, а шви зіпсуються).

Щоб у куртці не залишилося мийного засобу, увімкніть функцію додаткового полоскання (найчастіше у машинці це можна зробити як до, так і після закінчення прання).

Як правильно сушити пуховик

Повісьте куртку на вішалку та залиште над ванною, щоб стекла зайва вода. Вручну відіжміть деякі частини куртки, щоб це відбулося швидше. Після цього потрібно повісити пуховик в сухому приміщенні, не можна класти його на батарею.

За жодних обставин не можна сушити пуховик феном, оскільки це може зруйнувати структуру наповнювача (особливо натурального – пуху або вовни). Час від часу рівномірно збивайте та розподіляйте наповнювач вручну, інакше під час сушіння він може повністю зім’ятися.